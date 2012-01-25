به گزارش خبرگزاری مهر، بهترین داور سال 2011 آسیا را در امر قضاوت این بازی که روز چهارشنبه 10 اسفندماه 1390 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود، "عبدوخمیدولو رسولف" از ازبکستان و "باخادیر کوچکاروف" از قرقیزستان همراهی خواهند کرد. داور چهارم دیدار ایران - قطر نیز "ولادیسلاو تسیتلین" از ازبکستان است.

براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، بر کار داوران این بازی "توان کوک تران" از ویتنام نظارت خواهد کرد و ناظر داوری مسابقه "محمدعلی بوسیم" از امارات است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه E از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با 11 امتیاز سکوی نخست را بالاتر از قطر، بحرین و اندونزی در اختیار دارد.

