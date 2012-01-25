۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

بهترین داور آسیا دیدار ایران - قطر را قضاوت می‌کند

کمیته داوران فدراسیون بین المللی فوتبال "روشن ایرماتوف" ازبکستانی را به عنوان داور دیدار ایران - قطر در هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهترین داور سال 2011 آسیا را در امر قضاوت این بازی که روز چهارشنبه 10 اسفندماه 1390 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود، "عبدوخمیدولو رسولف" از ازبکستان و "باخادیر کوچکاروف" از قرقیزستان همراهی خواهند کرد. داور چهارم دیدار ایران - قطر نیز "ولادیسلاو تسیتلین" از ازبکستان است.

براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، بر کار داوران این بازی "توان کوک تران" از ویتنام نظارت خواهد کرد و ناظر داوری مسابقه "محمدعلی بوسیم" از امارات است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه E از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی  2014 در قاره آسیا با 11 امتیاز سکوی نخست را بالاتر از قطر، بحرین و اندونزی در اختیار دارد.
 

