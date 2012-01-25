بیست فیلم برای حضور در جشنواره پروانه موقت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی جلسات تشکیل شده در اداره نظارت و ارزشیابی با پروانه نمایش موقت بیست عنوان فیلم صرفاً جهت نمایش در سی‌امین جشنواره فیلم فجر موافقت شد. این فیلم‌ها به دلایل مختلف از جمله کامل نبودن کپی فیلم جهت نمایش و دلایل دیگر پروانه نمایش موقت گرفته‌اند. عناوین فیلم‌های تایید شده به شرح ذیل است:



"ملکه" به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر و تهیه‌کنندگی سیدابوالقاسم حسینی، "آمین خواهم گفت" به کارگردانی سامان سالور و تهیه‌کنندگی سید امیر سیدزاده، "در انتظار معجزه" به کارگردانی و تهیه کنندگی رسول صدرعاملی، "راه بهشت" به کارگردانی مهدی صباغ زاده و تهیه‌کنندگی محمد تقی انصاری، "زندگی خصوصی" به کارگردانی محمد حسین فرحبخش و تهیه‌کنندگی عبدا... علیخانی، "محرمانه تهران" به کارگردانی مهدی فیوضی و تهیه کنندگی قاسم جعفری.

از دیگر فیلم ها می توان به"زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به کارگردانی روح اله حجازی و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی، "یکی می خواهد باهات حرف بزنه" به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی فرشته مهدیزاده، "بی خداحافظی" به کارگردانی احمد امینی و تهیه کنندگی محمد نشاط، "شیر تو شیر" به کارگردانی ابراهیم فروزش و تهیه‌کنندگی سید علیرضا سبط احمدی، "فیلادلفی" به کارگردانی سید مجتبی اسدی‌پور، اسماعیل رحیم‌زاده و تهیه‌کنندگی عزت‌اله جامعی ندوشن، "کلاه قرمزی" به کارگردانی ایرج طهماسب و تهیه کنندگی حمید مدرسی، "قبیله من" به کارگردانی غلامرضا آزادی و تهیه‌کنندگی فریال بهزاد اشاره کرد.

"دوازده صندلی" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اسماعیل براری، "صداست که می‌ماند" به کارگردانی سعید چاری و تهیه‌کنندگی هادی مشکات، "خرس" به کارگردانی خسرو معصومی و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی، "میگرن" به کارگردانی مانلی شجاعی‌فرد و تهیه‌کنندگی حمید و مجید آقا گلیان، "بچگیتو فراموش نکن" به کارگردانی جلال فاطمی و تهیه‌کنندگی محمد حسن نجم، "شیرین قناری بود" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی داود توحیدپرست و "بغض" به کارگردانی رضا درمیشیان و تهیه‌کنندگی سید غلامرضا موسوی از آثار بخش پایانی است.

