فارس قهرمان جام وزنه برداری نامجو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فارس در حالی عنوان قهرمانی مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور – جام جهان پهلوان نامجو را به دست آورد که سال گذشته نیز در پایان رقابت ها روی سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم فارس با بهره مندی از چهره های سرشناسی چون مرتضی رضائیان، سجاد بهروزی، جابر بهروزی و میثم محبی ضمن کسب 6 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز، با کسب 566 امتیاز روی سکوی قهرمانی ایستاد.



تیم اصفهان نیز که امسال سهراب مرادی را به عنوان شاخص ترین وزنه بردار در ترکیب خود داشت، با 6 طلا و 6 نقره و یک برنز، هر چند به لحاظ مرغوبیت مدال شرایطی بهتر از استان فارس داشت اما در رده بندی امتیازی با 547 امتیاز پایین تر از این تیم روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد.



بعد از فارس و اصفهان، مازندران با 488 امتیاز روی سکوی سوم مسابقات ایستاد.



نتایج تیمی 6 تیم برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

1- فارس با 566 امتیاز

2- اصفهان با 547 امتیاز

3- مازندران با 488 امتیاز

4- گیلان با 463 امتیاز

5- تهران با 453 امتیاز

6- البرز با 415 امتیاز