پنج بدمینتون باز زنجانی به ترکیب تیم ملی راه یافتند

محمود انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رقابت‌های انتخابی تیم‌ملی بدمینتون برای حضور در مسابقات بین‌المللی دهه‌فجر، هفته گذشته برگزار و با شناخت نفرات برتر به پایان رسید، افزود: در این دوره از رقابت‌ها سروش اسکندری به همراه جلال اسکندری، سینا بیات، علیرضا فغفوری و ملیکا مطلبی به عنوان ورزشکاران زنجانی در قالب تیم‌ملی به مصاف حریفان خود در رقابت‌های بین‌المللی دهه‌فجر خواهند رفت.

وی در خصوص فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بدمینتون باشگاه‌های کشور افزود: علی‌رغم مشکلات زیادی که داشتیم، در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر نیز با قدرت حضور یافته‌ایم تا این مسابقات بدون زنجان نباشد و این در حالی است که تیم مطرح اصفهان در این فصل از مسابقات شرکت نکرده است.

انصاری با اشاره به اینکه زنجان می‌توانست در لیگ برتر آقایان صاحب دو تیم باشد ادامه داد: با توجه به اینکه حضور دو نماینده از این استان در لیگ برتر، نیازمند حمایت جدی مالی بود، به همین خاطر امتیاز تیم دوم زنجان به گیلان واگذار شد و این در حالی است که در لیگ دسته اول امسال بازهم حضور جدی خواهیم داشت.

بیست و دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه‌فجر از 27 تا 30 بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.