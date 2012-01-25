عدم پیگیری مشکلات بزرگترین چالش شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بخش زرقان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، گفت: رفع مشکلات شهرستان نیاز به پیگیری دارد که در این راستا مسئولان قبلی شهرستان شیراز کم لطفی کرده اند.

وی ادامه داد: مشکلی که نمایان می شود برای رفع آن نیاز به پیگیری است که در این راستا اولوت اول ما در فرمانداری شیراز پیگیری سریع در خصوص رفع مشکلات شهرستان شیراز است.

فرماندار شیراز تاکید کرد: تمامی دستگاه های شهرستان شیراز مکلف هستند نسبت به جذب اعتبارات و رسیدگی به مشکلات مردم اقدام کنند.

زرین کلاه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز، گفت: در راستای رفع مشکلات کارخانه مخابرات راه دور تمامی هماهنگیها انجام شده و کارگرانی که دارای 20 سال سابقه کار به بالا هستند بازنشست خواهند شد.

وی یادآورشد: تامین اجتماعی استان فارس در این راستا همکاری لازم را داشته و به زودی احکام بازنشستگی کارگران صادر می شود.

فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حضور در بخشها و روستاهای شهرستان شیراز در اولویت فعالیتهای فرمانداری شیراز قرار دارد، گفت: با توجه به کارگروه هایی که در فرمانداری تشکیل شده تمامی تلاش ما بر این است که مشکلات را از نزدیک مشاهده و سپس نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

وضعیت عضو شورا در حال بررسی است

زرین کلاه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت عضو شورای شهر شیراز و عدم اقدام فرمانداری شیراز در این خصوص، گفت: در حال بررسی تمامی جوانب و اتفاقات روی داده هستیم و به زودی نتیجه این بررسی را اعلام خواهیم کرد.

وی در خصوص اعلام نتایج تایید صلاحیت شدگان نامزد های حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هیئت نظارت در صورت صلاحدید، وضعیت را اعلام خواهد کرد.