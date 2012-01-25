53 هزار دانش آموز کردستانی در کلاس های نهضت قرآن ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی ظهر چهارشنبه در دیدار اعزامیان حج عمره دانش آموزی با نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: در نهضت ملی قرآن خوانی در استان کردستان بیش از 53 هزار نفر ثبت نام کرده اند که برنامه ریزی ها بر این اساس است که این تعداد به بیش از 57 هزار نفر در سال جاری برسد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد پیشرو در راستای اجرای برنامه های تربیتی و قرآنی در سطح کشور به شمار می رود، اظهار داشت: در نهضت ملی قران کریم ویژه دانش آموزان با حفظ پنج تا 30 جزء از قرآن کریم و دادن جوایزی به آنها زمینه برای ترویج این کتاب آسمانی در سطح جامعه فراهم می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به فعالیت 220 مدرسه قرآنی در این استان اظهار داشت: با توجه به اینکه دانش آموزان وسیع ترین قشر جامعه و در اختیار آموزش و پرورش هستند گسترش امور فرهنگی در این نهاد لازمه تربیت صحیح آنها است و راه اندازی مدارس قرآنی نیز در این راستا برنامه ریزی شده است.

ساکی در بخش دیگری از سخنان خود اعزام به حج را سیقل دادن دل و آمادگی معنوی دانش آموزان برای انجام فرایض دینی و الهی خود دانست و بیان کرد: در این اعزام ها دانش اموزان با تاریخ اسلام و جایگاه دین مبین الهی در قرن حاضر آشنا می شوند.

وی اعزام دانش آموزان به اماکن مذهبی را مهمترین اقدام فرهنگی آموزش و پرورش در سراسر کشور دانست و اعلام کرد: اعزام دانش آموزان در کاروان های راهیان نور به مشهد شهدا را یکی از دیگر اقدامات وسیع فرهنگی در راستای خنثی کردن توطئه دشمنان خواند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان اعلام کرد: هشت هزار و 250 نفر دانش آموز پسر در ابتدای سال جاری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند و در نیم سال دوم سال جاری هفت هزار و 150 نفر اعزامی همراه با 800 نفر از فرهنگیان خواهر به مشهد شهدا اعزام می شوند.