"کثرت گرایی و ذهن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مباحث چالش برانگیز در مورد ذهن تقلیل آن به مغز فیزیکی است.

برخی از اندیشمندان و دانشمندان، ذهن و فعالیتهای ذهنی را به کنشهای فیزیکی مغز تقلیل می دهند و از اینرو فعالیتهای ذهنی را در قالب کنشهای فیزیکی و عصبی مورد بررسی قرار می دهند.

پل فایرابند معتقد است که جهانی که ما می شناسیم واحد و هستی ای ناشناخته است. بر این اساس انسان باید انتخابهای خود را باز بگذارد و از پیش خود را محدود نکند.

نویسنده در این اثر به نقد تقلیل گرایی می پردازد و تقلیل مفاهیمی چون خودآگاهی به امور فیزیکی را رد می کند. او معتقد است تقلیل گرایی به لحاظ تاریخی مورد حمایت قرار نمی گیرد.

علاوه بر این او تقلیل گرایی را فاقد انسجام تئوریک و نظری می داند. بر این اساس او معتقد به کثرتگرایی است.

این کتاب با عنوان "کثرتگرایی و ذهن" اثر متیو کالبرن از سوی انتشارات دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند منتشر شده است.