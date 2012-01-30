راه اندازی یک مرکز پاسخگویی برای ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز با هدف اجرای بهینه موافقتنامه سطح خدمات (SLA) خدمات دیتا راه اندازی شده و شرکت ارتباطات زیرساخت با راه اندازی این مرکز پنج شماره ای، علاوه بر ارتقای وضعیت پاسخگویی به مشتریان، امکان پیگیری وضعیت ارتباطات دیتای شرکتهای طرف قرارداد را نیز فراهم کرده است.

از این پس مشتریان خدمات دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت که دارای قرارداد مستقیم با این شرکت هستند، با تماس با شماره 42811 در هر ساعتی از شبانه روز، امکان پیگیری مشکلات احتمالی خطوط ارتباطی خود را دارند.

به این ترتیب با تماس مشترک، سیستم به صورت خودکار براساس شرایط SLA اقدام می کند و در مواردی که افت کیفیت و یا قطعی احتمالی ناشی از افت کیفیت سیستمهای فنی شرکت ارتباطات زیرساخت باشد، براساس مفادSLA و موارد مربوط به جرایم اقدام خواهد شد.

پیش از این، ارائه خدمات برای پیگیری شبانه روزی وضعیت ارتباطات و رفع خرابیهای احتمالی، با اختصاص چند خط تلفن معمولی انجام می شد اما هم اکنون با استفاده از این سامانه پنج شماره ای و با توجه به ضبط تمامی مکالمات، اقدامات فنی و پیگیریهای بعدی نیز با شرایط بهتری امکانپذیر خواهد شد.



به گزارش مهر، آذرماه امسال نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف شفاف‌ سازی کیفیت ارائه خدمات در شبکه ارتباطات دیتا و رعایت حقوق مشتریان، ضوابط و چارچوب موافقتنامه‌های سطح خدمات (SLA) را تصویب کرد که براساس این مصوبه تمامی اپراتورها به انعقاد قرارداد ارائه خدمات به یکدیگر و به کاربران در چارچوب موافقتنامه‌های سطح خدمات (SLA) ملزم شدند.

براین اساس و با توجه به اعلام آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران برای انعقاد قرارداد سطح سرویس (SLA) با مشتریان خود، همه اپراتورها ملزم هستند قرارداد ارائه خدمات به یکدیگر و به کاربران را در قالب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعقد کنند.



شرکت ارتباطات زیرساخت براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات اینترنت، VPN/MPLS و اینترانت را در چهار سطح الماس با ضریب دسترسی 99.9 درصد، سطح طلا با ضریب دسترسی 99.5درصد، سطح نقره با ضریب دسترسی 99 درصد و سطح برنز با ضریب دسترسی 98 درصد به مشتریانش واگذار می کند.

SLA مخفف " Service Level Agreement " یا همان توافق کتبی بین تامین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانتهای اجرایی در آن تعیین می شود.