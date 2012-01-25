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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

اخبار کوتاه ورزشی از شهرستان ساوجبلاغ

اخبار کوتاه ورزشی از شهرستان ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: خبرهایی از برگزاری کلاس تغذیه ورزشی و برگزاری همایش کوهپیمایی برای بانوان ورزشکار ساوجبلاغ از طرف هیئت ورزشهای روستایی و عشایری را باهم می خوانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ در نظر دارد با همکاری شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ یک دوره کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی را برگزار کند.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی بالا بردن سطح علمی کلیه مربیان و ورزشکاران خانم و آقا است.

کلیه ورزشکاران علاقمند به شرکت در این کارگاه آموزشی به مربیان خود در باشگاههای مراجعه کنند و کپی کارت ملی و یک قطعه عکس خود را ارائه دهند.

کلیه مربیان نیز لیست و مدارک ثبت نام کنندگان را تا روز پنجشنبه 13 بهمن ماه به اداره ورزش و جوانان ارائه کنند.

برای کلیه شرکت کنندگان در کلاس گواهی حضور از سوی اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان صادر می شود.

روز برگزاری کلاس یکشنبه 16 بهمن 1390 و محل برگزاری سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ و ساعت این کلاس 14 الی 17 است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفنهای 02624224425 و 02624222133 روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ تماس بگیرند یا به روابط عمومی مراجعه کنند.

کد مطلب 1517149

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