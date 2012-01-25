اخبار کوتاه ورزشی از شهرستان ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ در نظر دارد با همکاری شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ یک دوره کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی را برگزار کند.



هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی بالا بردن سطح علمی کلیه مربیان و ورزشکاران خانم و آقا است.



کلیه ورزشکاران علاقمند به شرکت در این کارگاه آموزشی به مربیان خود در باشگاههای مراجعه کنند و کپی کارت ملی و یک قطعه عکس خود را ارائه دهند.



کلیه مربیان نیز لیست و مدارک ثبت نام کنندگان را تا روز پنجشنبه 13 بهمن ماه به اداره ورزش و جوانان ارائه کنند.



برای کلیه شرکت کنندگان در کلاس گواهی حضور از سوی اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان صادر می شود.



روز برگزاری کلاس یکشنبه 16 بهمن 1390 و محل برگزاری سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ و ساعت این کلاس 14 الی 17 است.



علاقمندان برای کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفنهای 02624224425 و 02624222133 روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ تماس بگیرند یا به روابط عمومی مراجعه کنند.