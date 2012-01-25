تنها دو مورد تخلف کمرنگ انتخاباتی در کرج گزارش شده است

کاظم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فضای انتخاباتی شهرستان کرج گفت: فضای انتخابات کرج فضائی آرام همراه با شورو نشاط لازم و به دور از هرگونه حاشیه بوده و تا امروز تخلف پررنگ و قابل ذکری در شهرستان رویت نشده است.

وی افزود: در خصوص تخلفات انتخاباتی تنها دو مورد گزارش شده که بسیار کمرنگ بوده و با تذکر فیصله یافته است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در زمان پیش رو تا انتخابات و در ایام تبلیغات کاندیدا گفت: اگر بخواهیم آرامش فضا انتخابات در کرج را حفظ کرده و انتخاباتی سالم، با شکوه و شایسته داشته باشیم، باید همگان بر خودداری از تخلف کوشا بوده و خود را ملزم به رعایت اخلاق انتخاباتی کنیم.

وی افزود: رعایت اخلاق انتخاباتی و پایبندی به اصولی چون امانتداری، صداقت در گفتار و کردار، اجتناب از تخریب دیگران و حفظ حرمت اشخاص و سایر اصول اخلاقی تنها منحصر به کاندیداها نبوده و همه افراد ذیربط امر انتخابات از قبیل مدیران و مسئولان، نیروهای اجرائی و برگزار کننده انتخابات، مردم و طرفداران کاندیداها و همچنین اصحاب رسانه ملزم به رعایت آن خواهند بود.

احمدی با اشاره به تبلیغات سوء دشمن برای کمرنگ جلوه دادن فضای انتخابات و تلاش برای بی اعتماد کردن مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در این زمان اصحاب رسانه نقش بسزائی در بسترسازی برای حضور حداکثری در انتخابات داشته و باید از ابزارو قلم خود برای اطلاع رسانی عملکرد وخدمتگزاری مسئولان نظام استفاده بهینه داشته باشند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرج گفت: روند انتخابات در شهرستان کرج بسیار مطلوب بوده و هیچ گونه تنش یا حاشیه ای تا این روز رویت نشده و همه بسترها برای برگزاری انتخاباتی سالم و پر شکوه با حضور حداکثری در شهرستان کرج فراهم شده است.