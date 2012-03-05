اجرای 35 طرح تحقیقاتی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرحها بصورت کاربردی، ترویجی و با مشارکت بخش خصوصی برای تولید گوشت خاویار در حال اجراست.

وی اظهارداشت: علاوه بر این بسیاری از دانشگاههای کشور برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری همکاری دارند.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر باید چه میزان خاویار از ماهیان پرورشی استحصال شود تا بتوان خلاء درآمد صادرات طبیعی را جبران کرد، گفت: قیمت خاویار بستگی به بازارهای جهانی دارد.

وی افزود: اگر هر کیلو خاویار پرورشی به 50 میلیون دلار قبلی برنامه ریزی شود حداقل 70 تا 80 تن خاویار باید برای صادرات استحصال شود ضمن اینکه براساس برآوردهای اولیه با توجه به جمعیت 70 میلیون نفری کشور برای یک درصد این جمعیت با مصرف 100 گرم ، 70 تن خاویار برای داخل کشور نیاز است.

پورکاظمی همچنین به تفاوت قیمت خاویار طبیعی و پرورشی اشاره کرد و اظهارداشت: هم اکنون خاویار پرورشی 500 تا 700 دلار برحسب گونه و خاویار طبیعی سه تا چهار هزار یورو در بازارهای جهانی فروخته می شود.

وی ادامه داد: در سال 2011 هیچ یک از کشورهای دریای خزر صادرات خاویار نداشته و اجازه این کار را هم ندارند در نتیجه قیمت خاویار طبیعی افزایش می یابد و به هزار دلار نیز می رسد.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در پاسخ به این سئوال که مزارع خاویاری در چه مدت زمانی به مرحله تولید و محصول دهی می رسند، افزود: بستگی به نوع گونه پرورشی دارد.

وی با عنوان اینکه گونه فیل ماهی 9 تا 10 سال نیازبه محصول دهی دارد، گفت: گونه ازون برون شش تا هفت سال، تاس ماهی ایرانی، روسی و شیپ در حد هفت تا هشت سال برای تولید زمان نیازاست.

پور کاظمی اظهارداشت: در انستیو مطالعاتی برای کاهش زمان رسیدن به بلوغ جنسی و خاویار در حال انجام است تا پرورش دهندگان زودتربه سود تولید خاویار برسند.

وی ادامه داد: در مناطقی مثل قسمت شمالی خوزستان، فارس و استانهای مرکزی که از آب گرم استفاده می کنند عملا به مدت دو سال ماهی به 8 تا 15 کیلو می رسد و این از مزایایی بسیار مفید پرورش ماهی خاویاری برای تولید گوشت است.