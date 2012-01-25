سرقت کابل ارتباط 830 مشترک تلفن را قطع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری به علت سرقت کابل قطع شده است.

این قطعی مربوط به ارتباط تلفن های مشترکان پیش شماره های 8803 الی 8806، 8860 الی 8862 و 8821 در محدوده برج میلاد، بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی، انتقال خون و پالایش خون است که شرکت مخابرات استان تهران، پس از اعلام سرقت کابل که منجر بر قطع 830 شماره تلفن مشترک در این محدوده شده کارکنان فنی خود را برای تعویض کابلها به محل اعزام کرده است.

شرکت مخابرات تهران اعلام کرده که این مشکل ظرف 72 ساعت آینده برطرف و ارتباط تلفنی مشترکان برقرار می شود.

به گزارش مهر، موضوع سرقت کابل های مخابراتی موضوع تازه ای نیست و گزارشهای سرقت کابل های مسی مخابراتی طی یک سال گذشته از قطع ارتباط بیش از 50 هزار خط تلفن ثابت در مقاطع و زمانهای مختلف حکایت دارد و علاوه بر قطع خطوط ارتباطی مشترکان، "کابل دزدی" سالانه چندین میلیارد تومان به مخابرات ضرر می زند.

تغییر قیمت مس در بازار به صورت مستقیم تاسیسات مخابراتی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش سرقت کابل های مسی می شود.