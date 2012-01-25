استانداری قم هیچ کمک نقدی به ساخت فرودگاه نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شفیعی در حاشیه بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از روند ساخت پروژه فرودگاه قم که قبل از ظهر چهارشنبه انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه ساخت فرودگاه توسط بخش خصوصی باید فرهنگ سازی صورت گیرد.



وی درباره ساخت مراکز تفریحی و توریستی در کنار فرودگاه قم و تاکید برخی مسئولین از جمله استاندار قم بر تمرکز بر روی ساخت فرودگاه بیان کرد: این دو پروژه باید با یکدیگر پیش رفت داشته باشد و این دو باید مکمل یکدیگر باشند و نمی‌توان ساخت یکی را بدون توجه به دیگر پروژه پیش برد.



سرمایه گذار پروژه فرودگاه قم که تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت این فرودگاه هزینه کرده است عنوان داشت: میزان اعتبار فاز اول این پروژه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان است که توسط بخش خصوصی تامین می‌شود.



وی افزود: استانداری قم تاکنون هیچ کمک نقدی به این پروژه نداشته و بیشتر کمک‌ها در زمینه کمک‌های اداری بوده است.



شفیعی بیان کرد: هزینه فاز دوم این پروژه نیز نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان است.