  1. بین الملل
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

لاوروف:

روسیه آماده مذاکره درباره سوریه است

روسیه آماده مذاکره درباره سوریه است

وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد کشورش آماده انجام مذاکرات سازنده با کشورهای دیگر درباره سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "سرگئی لاوروف" بعد از گفتگو با "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد : روسیه برای مذاکرات سازنده درباره سوریه آماده، اما همچنان مخالف ارجاع پرونده سوریه به شورای امنیت است.

لاوروف در حالی از آمادگی برای مذاکره درباره سوریه سخن می گوید که "جفری فلتمن" معان وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو سفر کرده تا مقامات روسیه را برای وارد کردن فشار بیشتر بر سوریه متقاعد کند.

در همین رابطه "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: اولویت شماره یک فلتمن در روسیه گفتگو درباره موضوع سوریه خواهد بود تا در صورت ممکن پرونده این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده و در این مورد صحبت کنیم که پس از گزارش اتحادیه عرب درباره سوریه چگونه باید با این موضوع برخورد کنیم.

سفر فلتمن به روسیه با موضوع سوریه در حالی انجام شد که روز گذشته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه عربستان سعودی اعلام کردند از گروه ناظران اتحادیه عرب در امور سوریه خارج می شوند.
کد مطلب 1517172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها