روسیه آماده مذاکره درباره سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "سرگئی لاوروف" بعد از گفتگو با "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد : روسیه برای مذاکرات سازنده درباره سوریه آماده، اما همچنان مخالف ارجاع پرونده سوریه به شورای امنیت است.

لاوروف در حالی از آمادگی برای مذاکره درباره سوریه سخن می گوید که "جفری فلتمن" معان وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو سفر کرده تا مقامات روسیه را برای وارد کردن فشار بیشتر بر سوریه متقاعد کند.

در همین رابطه "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: اولویت شماره یک فلتمن در روسیه گفتگو درباره موضوع سوریه خواهد بود تا در صورت ممکن پرونده این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده و در این مورد صحبت کنیم که پس از گزارش اتحادیه عرب درباره سوریه چگونه باید با این موضوع برخورد کنیم.

سفر فلتمن به روسیه با موضوع سوریه در حالی انجام شد که روز گذشته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه عربستان سعودی اعلام کردند از گروه ناظران اتحادیه عرب در امور سوریه خارج می شوند.