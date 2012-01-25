دهه فجر عامل مهم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است

سارا ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک و گرامیداشت فرا رسیدن 33 بهار شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از دهه فجر به عنوان بزرگترین رویداد انقلاب که با حمایت و پشتیبانی معمار کبیر انقلاب حضرت آیت الله خمینی (ره) در برابر رژیم ستم شاهی هدایت و با حضور به موقع و سریع مردم به نتیجه و پیروزی رسیده است نام برد.

وی با بیان اینکه برگزاری هرچه با شکوه تر ویژه برنامه های ایام الله دهه فجر عامل مهم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج مبارزه با ظلم و ستم و گسترش عدل و داد در بین جوانان و نوجوانان به ویژه بسیجیان است، گفت: در این راستا حوزه مقاومت زکیه (س) زاهدان با همکاری بیش از 12 پایگاه مقاومت بسیج خواهران به منظور تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهدا، زنده نگه داشتن رخداد بزرگ دهه فجر در اذهان و انتقال این فرهنگ به نسل های بعدی جامعه بیش از 15 عنوان برنامه را در سطح پایگاها و مساجد تابعه حوزه اجرا می کند.

وی افزود: فضا سازی حوزه و پایگاه، برگزاری کلاس عفاف و حجاب، برگزاری جلسه سیاسی در خصوص هفته وحدت، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری جلسه سیاسی در خصوص انتخابات و برگزاری جلسه فرهنگی در خصوص هفته وحدت از مهم ترین برنامه های اجرایی حوزه مقاومت زکیه (س) در طول دهه فجر است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران زکیه (س) زاهدان بیان داشت: از دیگر برنامه های این حوزه در ایام الله دهه فجر، برگزاری مسابقات ورزشی و طناب کشی، برگزاری یادواره زنان ایثارگر، برگزاری زیارت عاشورا، شرکت در غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا، شرکت سازمان یافته بسیجیان در نماز عبادی سیاسی جمعه، برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)، برگزاری جشن دهه فجر، برگزاری طرح بهشت خانواده و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن است.