وزیر فنلاندی آمد ، وزیر استونی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست، "استاب" پس از ورود به اندونزی ابتدا با "مارتی ناتالگاوا"، وزیر امورخارجه اندونزی، و سپس با "جرو واچیک"، وزیر انرژی و منابع معدنی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

قرار است در این سفر "استاب" با "حتی راجاسا"، وزیر اقتصاد، "گیتا ویرجاوان"، وزیر بازرگانی، "ذولکیفلی حسن"، وزیر جنگلداری، و"سوسوانو"، وزیر کشاورزی اندونزی نیز دیدار و گفت و گو کند.

به گفته وزیر امورخارجه اندونزی در این سفر که 24 نماینده از فعالان بخش خصوصی فنلاند "استاب" را همراهی می کنند، توافق شد تا سطح روابط بازرگانی ، سرمایه گذاری و نیز همکاریها در زمینه تولید انرژی افزایش یابد.

وزرای دو کشور در این دیدارها در مورد امور کشورهای آسه آن که اندونزی ریاست دوره ای این اتحادیه را بر عهده دارد نیز بحث و تبادل نظر کردند.

از سوی دیگر "اورماس پائت"، وزیر خارجه استونی، نیز که در اندونزی بسر می برد روز پنجشنبه این کشور را ترک می کند.

"مارتی ناتالگاوا" در این زمینه به خبرنگاران گفت: که این سفر به دنبال دیدار دو وزیر در حاشیه اجلاس مقامات سازمان ملل متحد در سپتامبر 2011سال گذشته می باشد و هدف از این سفر ارتقای سطح روابط و همکاریهای دوجانبه تالین- جاکارتا است.

در سالهای اخیر روابط تجاری دو کشور از روند رو به رشدی برخوردار بوده و کل حجم بازرگانی دو کشور در سال 2011 با 54.7درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم 29.8 میلیون دلار رسید.

