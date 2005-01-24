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۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۳۷

ميرتاج الديني درگفتگو با "مهر" خبر داد :

ديدار شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با توكلي ، لاريجاني و احمدي نژاد درروزهاي آينده

ديدار شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با توكلي ، لاريجاني و احمدي نژاد درروزهاي آينده

سيدمحمد رضا ميرتاج الديني عضوشوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان از ديدار اين شورا با سه كانديداي مطرح اصولگرايان (توكلي ، لاريجاني و احمدي نژاد) در روزهاي آينده خبرداد .

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس درگفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اشاره به ديداردوروزگذشته اين شورا با ولايتي و رضايي گفت :دراين جلسه ازهر پنج كانديدا دعوت شده بود كه آقاي توكلي به دليل بيماري و آقايان لاريجاني و احمدي نژاد نيزبه دليل مشغله كاري دراين نشست حاضرنشدند و ما دراولين فرصت با اين سه كانديداي ديگر ديدار خواهيم داشت .

ميرتاج الديني با تكذيب برخي خبرها مبني بر حضور كانديداي خاص و افراد خاص دراين نشست تاكيد كرد : اين ديداركه درساختماني خارج از مجلس بهارستان برگزارشد،  به دعوت شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس صورت گرفته بود نه مجمع عمومي و ازسوي ديگر فراكسيون اكثريت مجلس با كانديداها يك مذاكره‌ كلي دارد ونمايندگان مايلند نقطه‌ نظرات كانديداها را بشنوند وقصد حمايت از نامزد خاصي را ندارند .

کد مطلب 151718

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