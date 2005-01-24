ديدار شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با توكلي ، لاريجاني و احمدي نژاد درروزهاي آينده

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس درگفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اشاره به ديداردوروزگذشته اين شورا با ولايتي و رضايي گفت :دراين جلسه ازهر پنج كانديدا دعوت شده بود كه آقاي توكلي به دليل بيماري و آقايان لاريجاني و احمدي نژاد نيزبه دليل مشغله كاري دراين نشست حاضرنشدند و ما دراولين فرصت با اين سه كانديداي ديگر ديدار خواهيم داشت .

ميرتاج الديني با تكذيب برخي خبرها مبني بر حضور كانديداي خاص و افراد خاص دراين نشست تاكيد كرد : اين ديداركه درساختماني خارج از مجلس بهارستان برگزارشد، به دعوت شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس صورت گرفته بود نه مجمع عمومي و ازسوي ديگر فراكسيون اكثريت مجلس با كانديداها يك مذاكره‌ كلي دارد ونمايندگان مايلند نقطه‌ نظرات كانديداها را بشنوند وقصد حمايت از نامزد خاصي را ندارند .

