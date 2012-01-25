379 طرح اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد آماده راه اندازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان راد ظهر چهارشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ها با اعتبار بیش از 28 میلیارد ریال از محل منابع امداد و تسهیلات بانکی در ایام مبارک دهه فجر در استان افتتاح می شود.

وی گفت: بهره برداری و کلنگ زنی 843 طرح مسکن با بیش از 79 میلیارد ریال اعتبار و تخصیص 250 سری جهیزیه با دو میلیاردو 150 میلیون ریال اعتبار برای مددجویان واجد شرایط از دیگر برنامه های اجرایی دهه فجر کمیته امداد سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: توانمند سازی، ایجاد اشتغال برای خانواده‌ های مددجو و علمی کردن فعالیت‌ ها از جمله سیاست راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امسال دو هزارو 500 مددجوی کمیته امداد استان با رسیدن به خودکفایی از پوشش این نهاد خارج شدند، گفت: جشن خودکفایی برای این خانوارها اواخر بهمن ماه بصورت رسمی همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

وی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون براساس آمار ثبت شده در سامانه رصد شش هزارو 500 شغل برای مددجویان کمیته امداد سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سالجاری بیش از 10 هزار شغل در قالب کارانگیزی، مشاغل خانگی و خوداشتغالی برای مددجویان کمیته امداد استان راه اندازی شود.

مسعودیان راد اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکنون به دنبال رفع محرومیت خانواده ها بوده اما امروز به دنبال رفع محرومیت از جامعه است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) سالم ‌ترین نهاد مردمی موفق در جامعه است، گفت: در حال حاضر حدود 268 هزار مددجو در قالب 100 هزار خانوار زیر پوشش این نهاد مردمی قرار دارند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان از لحاظ درآمدی در سطح پایینی قرار دارد اما با این وجود طی سال های اخیر رشد قابل توجهی در زمینه مشارکت های مردمی نسبت به سایر استان های کشور داشته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان بیان داشت: امسال حدود هشت میلیارد ریال ذکات در استان جمع آوری شده است که در مقایسه با دو سال قبل رشد 30 برابری را نشان می دهد.

وی گفت: این استان همچنین از نظر جمع آوری کمک ‌های مردمی در جشن عاطفه ها در سال ‌های گذشته در پایین‌ ترین رده قرار داشت که در سالجاری از نظر میزان جمع آوری کمک‌ های مردمی به جایگاه دوم کشور ارتقا یافته است.