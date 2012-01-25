احداث فرودگاه خواست مردم قم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر چهارشنبه در بازدید از روند پیشرفت پروژه فرودگاه بین المللی قم در جمع خبرنگاران عنوان کرد: به علت طولانی بودن مسافت فرودگاه امام خمینی(ره) به قم، ساخت فرودگاه از خواسته‌های مردم و مسئولان شهر قم بود که مجوز احداث آن پس از دوسال دریافت و در حدود یک سال است که وارد فاز اجرایی شده است.



وی با مثبت ارزیابی کردم روند ساخت این فرودگاه ابراز کرد: با توجه به روند کار فاز اول این پروژه که مربوط به باند پرواز است احتمالا در سال آینده به بهره برداری می رسد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسائل اداری این پروژه نیز باید با جدیت و اهتمام بیشتری پیگیری شود تا مشکلات نیز مرتفع شود.



وی در ادامه عنوان کرد: ساخت مجموعه فرودگاه نسبت به مراکز تفریحی و توریستی که برای آن در نظر گرفته شده باید بیشتر مورد توجه باشد.

