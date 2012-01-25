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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

لاریجانی عنوان کرد:

احداث فرودگاه خواست مردم قم است

احداث فرودگاه خواست مردم قم است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: احداث فرودگاه بین المللی قم خواسته مردم و مسئولین قم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر چهارشنبه در بازدید از روند پیشرفت پروژه فرودگاه بین المللی قم در جمع خبرنگاران عنوان کرد: به علت طولانی بودن مسافت فرودگاه امام خمینی(ره) به قم، ساخت فرودگاه از خواسته‌های مردم و مسئولان شهر قم بود که مجوز احداث آن پس از دوسال دریافت و در حدود یک سال است که وارد فاز اجرایی شده است.

وی با مثبت ارزیابی کردم روند ساخت این فرودگاه ابراز کرد: با توجه به روند کار فاز اول این پروژه که مربوط به باند پرواز است احتمالا در سال آینده به بهره برداری می رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسائل اداری این پروژه نیز باید با جدیت و اهتمام بیشتری پیگیری شود تا مشکلات نیز مرتفع شود.

وی در ادامه عنوان کرد: ساخت مجموعه فرودگاه نسبت به مراکز تفریحی و توریستی که برای آن در نظر گرفته شده باید بیشتر مورد توجه باشد.
 

کد مطلب 1517186

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