ترویج فرهنگ وقف به رفع محرومیت و نهادینه کردن عدالت کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خضری ظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ وقف در شهر سنندج که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: ترویج فرهنگ وقف سبب می شود که این مقوله در جامعه اسلامی نهادینه شود و افراد بسیاری به انجام وقف به عنوان یک عمل صالح تشویق شوند.

وی در خصوص لزوم ترویج فرهنگ وقف در جامعه بیان کرد: اگر فرهنگ وقف را در جامعه گسترش دهیم بی شک گامی بزرگ در ایجاد شرایط زندگی ایده آل برای افرادی که جزو اقشار آسیب پذیر جامعه هستند برداشته ایم و این روند به نهادینه شدن عدالت اجتماعی در سطح کشور کمک می کند.

رئیس اداره امور اوقافی اوقاف و امور خیریه استان کردستان افزود: ماندگارترین چیزی که برای انسان باقی می ماند وقف است چرا که فرد با وقف اموال و دارایی های خود زمینه را برای گسترش و ترویج امورات خیر و بهره برداری از عواید آن در راستای کمک به افراد نیازمند فراهم می شود.

خضری یادآور شد: وقف یکی از مصادیق والای نیکوکاری است که توجه به این سنت حسنه در آموزه های انبیا از دیرباز تاکنون مورد تاکید قرار گرفته است.

وی از وقف به عنوان صدقه جاریه یاد کرد و گفت: وقف به عنوان عمل صالح در کارنامه انسان ثبت و ضبط می شود که اجر دنیوی و اخروی را در پی دارد.

رئیس اداره امور اوقافی اوقاف و امور خیریه استان کردستان با اشاره به اهمیت وقف و ترویج آن در جامعه ادامه داد: عدم آشنایی مردم با سنت حسنه وقف از جمله مسائلی است که احیای این سنت را در سال های اخیر با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت ها برای اطلاع رسانی در این بخش استفاده کرد.

خضری افزود: امروز مردم با احیا و توجه به موقوفات می توانند راه اهل بیت (ع) را ادامه دهند و اگر همکاری سایر نهادها و دستگاه های دولتی با اوقاف بیشتر باشد این اداره می تواند در اداره موقوفات موفق تر عمل کند.

وی در پایان با بیان اینکه برای اولین بار است که در استان کردستان زنگ وقف نواخته می شود، بیان کرد: وقف یکی از نشانه های بارز اهتمام به امور مسلمانان است و انتظار می رود که با نواختن این زنگ فرهنگ وقف در استان کردستان بیش از گذشته ترویج داده شود.