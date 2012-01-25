مارال دوستی سردبیر و تهیه‌کننده مستند خبری "پرانتز باز" درباره موضوع برنامه امشب به خبرنگار مهر گفت: بهنام تشکر بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون امشب اجرای برنامه را بر عهده دارد و تمرکزمان در این قسمت نیز جشنواره تئاتر فجر است.

وی افزود: در این برنامه با تمام دبیران جشنواره از رحمت امینی گرفته تا بهزاد صدیقی و اتابک نادری مصاحبه می‌کنیم و به بخش‌های مختلف جشنواره همچون کارگاه‌های آموزشی نیز خواهیم پرداخت.

"پرانتز باز" شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۹ تا 19:30 به صورت زنده از رادیو نمایش روی‌ آنتن می‌رود.

