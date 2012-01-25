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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

به مناسبت شهادت امام رضا(ع)

20 هیئت مذهبی دامغان به مشهد مقدس اعزام شدند

20 هیئت مذهبی دامغان به مشهد مقدس اعزام شدند

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان از اعزام 20 هیئت مذهبی این شهرستان به مشهد مقدس همزمان با شهادت امام رضا(ع) خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این تعداد هیئت مذهبی جهت  انجام مراسم سوگواری در قالب دستجات سینه زنی و زنجیر زنی  به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی با بیان این که هیئت های مذهبی  از طریق اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به مدیریت آستانه قدس رضوی معرفی شدند اظهار داشت: همه ساله در آخر ماه صفر تعدادی از هیئت های مذهبی این شهرستان جهت انجام عزاداری و سوگواری به مشهد مقدس اعزام می شوند و در جوار آن حضرت به سوگ نشسته و عشق و ارادت خود را به آل الله ابراز می کنند.

هیئت های اعزامی وابسته به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان بوده و دارای کد شناسایی هستند.

کد مطلب 1517198

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