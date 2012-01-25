محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شریفی در خصوص محدودیتهای ترافیکی استان البرز گفت: به منظور تأمین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی هفته محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز اجرا می شود.

وی، محدودیتهای جاده ای استان تهران و البرز را در روزهای پایانی هفته به شرح ذیل اعلام کرد:



- تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه از ساعت 12 روز پنجشنبه ششم بهمن ماه الی ساعت 23 روز جمعه 7 بهمن ماه سال جاری از محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است .



- تردد انوع تریلر و کامیون از محورهای کرج – چالوس و هراز کماکان ممنوع است.

- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 22 روز جمعه 7 بهمن ماه از کرج تا دهانه شمالی کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.



- تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 13 الی 22 روز پنجشنبه ششم بهمن ماه و ساعت 9 الی ساعت 22 روز جمعه هفتم بهمن ماه سال جاری از محور هراز ممنوع است.



مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 به صورت شبانه روز پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به حادثه دیدگان است.