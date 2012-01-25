اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی روز چهارشنبه در جریان دیدار با فصیح عمرپور، از کسب مقام نایب قهرمانی در مسابقات جهانی کویت تقدیر و تشکر کرد و وی را نمونه بارز یک ورزشکار موفق دانست.

علی ملا احمدی، فصیح عمر پور را یکی از امیدهای آذربایجان غربی برای کسب سهمیه المپیک دانست و گفت: عمرپور در این مسابقات که به صورت اپن در کویت برگزار می شد در رشته 400 متر با بدشانسی با اندک اختلاف ناچیز به مقام نایب قهرمانی رسید که امیدواریم در مسابقات قهرمانی آسیا که در اردیبهشت 91 در مالزی برگزار می شود با کسب عنوان قهرمانی بتواند به المپیک 2012 لندن برود.

بهره برداری از ورزشگاه سه هزار نفری شهیدان آهندوست

علی ملااحمدی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی همچنین از مراحل پایانی سالن ورزشی سه هزار نفری شهیدان آهندوست بازدید کرد.

هم اکنون مراحل نصب صندلی تماشاگران این سالن رو به پایان بوده و 22 بهمن امسال افتتاح و از سال آینده آماده برگزاری مسابقات بزرگ کشوری و بین المللی است.

سالن ورزشی سه هزار نفری شهیدان آهندوست واقع در مجموعه ورزشی الغدیر ارومیه یکی از سالنهای بروز و مجهز آذربایجان غربی بوده که با اضافه شدن این سالن زیبا به سرانه در حال بهره برداری استان گامی دیگر برای سربلندی و رشد هرچه بهتر ورزش در استان برداشته می شود.