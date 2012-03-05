لزوم مدیریت مسئولانه ماهیگیری در خزر/ صیانت از تنوع زیستی و اکولوژی

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با مدیریت مسئولانه می توان همه فرصتهای شغلی که وجود دارد و همچنین تنوع زیستی و اکولوژی خود را حفظ و این امانت را به آیندگان تحویل داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه صیادی از سخت‌ ترین فعالیتهای شغلی است، اظهارداشت: متأسفانه میزان درآمدی که از این شغل حاصل می‌ شود برای صیادان کافی نیست بنابراین باید به اقتصادی کردن این فعالیتها پرداخت.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: برای این کار باید محورهای مهمی همچون کاهش تلاش صید، کاهش ضایعات صید، افزایش کیفیت صید و بازاریابی مناسب محصولات مدنظر قرار گیرد تا جامعه صیادی بتواند از اثرات اقتصادی فعالیت خود بیشتر بهره ببرد.

وی در ادامه به نقش توسعه شیلات در بهبود شرایط اقتصادی روستاها و حرکت برای رسیدن به توسعه پایدار مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: در سالیان گذشته تفکر شیلات تنها به مناطق ساحلی جنوب یا شمال کشور معطوف بوده و این فکر که روزی شیلات می‌ تواند در آبهای داخلی و در اکثر نقاط مختلف کشور نفوذ و بتواند مؤثر باشد، قابل درک نبود.

سعیدی ادامه داد: اما امروز با توسعه شیلات در آبهای داخلی می ‌توان عملا در اکثر روستاهای کشور که از لحاظ منابع آبی دارای شرایط مناسبی هستند، تولید آبزیان پرورشی را مشاهده کرد.

وی گفت: با توجه به شرایط خاص مناطق روستایی کشور و عدم وجود اشتغال مؤثری که بتواند قشر روستایی را پایبند این مناطق کند و فرزندان آنان اشتغال کشاورزی را که یکی از مهمترین عوامل تامین نیاز امنیت غذایی برای کشور است را حفظ کنند.

مدیرکل شیلات گیلان افزود: در چنین شرایطی شیلات با ایجاد صدها مزرعه کوچک و بزرگ درسطح کشور توانسته در این زمینه شرایط مناسبی را فراهم کند.

وی یادآورشد: در مناطقی از کشور که این توسعه اتفاق افتاده شرایط اقتصادی روستاها با ایجاد شغلی مناسب و دائمی بهبود یافته اشت.