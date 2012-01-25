ترور رهبران انقلاب در دستورکار رژیم / دفاع مقدس تنها گزینه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما از مردم انقلابی بحرین در پاسخ به دعوت آیت الله شیخ عیسی قاسم برای مقابله با رژیم و شروع دفاع مقدس قدردانی می کنیم.

در این بیانیه آمده است : ائتلاف 14 فوریه از جامعه جهانی و همه آزادگان و انقلابیون می خواهد که برای توقف جنایات و کشتارها در بحرین کاری انجام دهد.

بر اساس این بیانیه، بحرین به پادگان نظامی تبدیل شده است و همه روستاها و محله ها در محاصره نیروهای امنیتی رژیم و نظامیان سعودی قرار گرفته است و هواپیماهای جنگی و بالگردها در آسمان بحرین به پرواز درآمده اند و به تعقیب انقلابیون می پردازند.

در این بیانیه آمده است : با شروع دفاع مقدس جنگهای خیابانی میان مزدوران آل خلیفه و انقلابیون معترض در مناطق مختلف بحرین تشدید شده است و نیروهای امنیتی با خودروهای خود یکی از جوانان را زیر گرفته اند.

در روستای الدراز که زادگاه شیخ عیسی روحانی برجسته بحرین است روند محاصره شدیدتر است و برخی منابع از تلاش رژیم برای دستگیری این روحانی خبر داده اند.

در این بیانیه آمده است : رژیم 30 نظامی خود را برای فراگیری آموزش ترور رهبران مخالفان از جمله عیسی قاسم و شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق به اردن اعزام کرده است، اما رژیم بداند در صورت ارتکاب این حماقت، عواقب سختی در انتظارش خواهد بود.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نوکر آمریکا است که از عربستان سعودی حق السکوت دریافت کرده است.

در این بیانیه آمده است : در سایه سکوت و همدستی جامعه جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت، کاخ سفید و انگلیس و افزایش حملات رژیم، جوانان راهی جز روی آوردن به دفاع مقدس ندارند.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: عقربه های ساعت به عقب بر نمی گردد و مرحله آینده واقعیت تاریخی است و اشتباهات گذشته دیگر تکرار نخواهد شد.