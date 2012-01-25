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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

ائتلاف 14 فوریه بحرین:

ترور رهبران انقلاب در دستورکار رژیم / دفاع مقدس تنها گزینه مردم است

ترور رهبران انقلاب در دستورکار رژیم / دفاع مقدس تنها گزینه مردم است

انقلابیون بحرین با صدور بیانیه ای با تاکید بر ادامه دفاع مقدس در برابر آل خلیفه با وجود اقدامات سرکوبگرانه، از تلاشهای رژیم برای ترور رهبران مخالفان از طریق آموزش عاملان ترور در اردن پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما از مردم انقلابی بحرین در پاسخ به دعوت آیت الله شیخ عیسی قاسم برای مقابله با رژیم و شروع دفاع مقدس قدردانی می کنیم.

در این بیانیه آمده است : ائتلاف 14 فوریه از جامعه  جهانی و همه آزادگان و انقلابیون می خواهد که برای توقف جنایات و کشتارها در بحرین کاری انجام دهد.

بر اساس این بیانیه، بحرین به پادگان نظامی تبدیل شده است و همه روستاها و محله ها در محاصره نیروهای امنیتی رژیم و نظامیان سعودی قرار گرفته است و هواپیماهای جنگی و بالگردها در آسمان بحرین به پرواز درآمده اند و به تعقیب انقلابیون می پردازند.

در این بیانیه آمده است : با شروع دفاع مقدس جنگهای خیابانی میان مزدوران آل خلیفه و انقلابیون معترض در مناطق مختلف بحرین تشدید شده است و نیروهای امنیتی با خودروهای خود یکی از جوانان را زیر گرفته اند.

در روستای الدراز که زادگاه شیخ عیسی روحانی برجسته بحرین است روند محاصره شدیدتر است و برخی منابع از تلاش رژیم برای دستگیری این روحانی خبر داده اند.

در این بیانیه آمده است : رژیم 30 نظامی خود را برای فراگیری آموزش ترور رهبران مخالفان از جمله عیسی قاسم و شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق به اردن اعزام کرده است، اما رژیم بداند در صورت ارتکاب این حماقت، عواقب سختی در انتظارش خواهد بود.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نوکر آمریکا است که از عربستان سعودی حق السکوت دریافت کرده است.

در این بیانیه آمده است : در سایه سکوت و همدستی جامعه جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت، کاخ سفید و انگلیس و افزایش حملات رژیم، جوانان راهی جز روی آوردن به  دفاع مقدس ندارند.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: عقربه های ساعت به عقب بر نمی گردد و مرحله آینده واقعیت تاریخی است و اشتباهات گذشته دیگر تکرار نخواهد شد.

کد مطلب 1517209

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