امضای تفاهم نامه برای عضویت دانش آموزان در کتابخانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی زاهدان اظهار داشت: باید افراد توانا و با انگیزه در کمیته نهضت مطالعه مفید وارد شوند تا بتوانیم از توانایی های آنها استفاده لازم را ببریم.

وی گفت: اگر بخواهیم به مطلوب های سند چشم انداز مطالعه مفید در زمینه اعضا دست یابیم باید به سراغ مردم برویم و با مراجعه به مدارس و ادارات نسبت به عضو گیری و افزایش اعضا اقدام نماییم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با اشاره به سند چشم انداز مطالعه مفید بیان داشت: طبق اهداف این سند باید تا 1404 بیش از 35 درصد افراد جامعه به عضویت کتابخانه ها در آیند.

اسفندیار زید آبادی افزود: در حال حاضر بیش از هفت هزار نفر عضو کتابخانه های زاهدان هستند که با توجه به جمعیت این شهرستان تنها یک درصد جمعیت را شامل می شود.

وی گفت: جهت افزایش اعضا و رسیدن به مطلوب های سند چشم انداز باید همه ادارات و ارگان ها در جهت عضویت کارکنان خود در کتابخانه های عمومی همکاری کنند ضمن اینکه در سال گذشته همکاران ما با مراجعه به مدارس نسبت به عضو گیری از میان دانش آموزان اقدام نمودند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان به نقش آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه اشاره کرد و از معلمین و مسئولین مدارس خواست تا دانش آموزان را به سمت کتابخانه هدایت و سئوالات تحقیقی خود را از منابع کتابخانه ای تهیه نمایند تا دانش آموزان ملزم به مراجعه به کتابخانه ها شوند.

در این جلسه مقرر شد سازمان اتوبوسرانی نسبت به تجهیز و واگذاری دو دستگاه اتوبوس به اداره کل کتابخانه ها جهت ایجاد کتابخانه سیار در سطح شهرستان اقدام کند و با مشارکت شهرداری نیز در سه نقطه از سطح شهر بیلبوردهای تبلیغاتی کتاب وکتابخوانی به صورت دائمی نصب شود.