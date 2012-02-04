کمتر از 10 درصد یادگیری به ازای 600 ساعت آموزش زبان در مدارس

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر تحصیل کرده ایرانی که دوره راهنمایی و متوسطه را پشت سر می گذارد، حدود 600 ساعت زبان انگلیسی یاد می گیرد، افزود: با این میزان آموزش اگر کسی در آموزشگاههای زبان بخواهد انگلیسی یاد بگیرد پس از مدتی موفق خواهد شد که به این زبان صحبت کند اما هم اکنون دانش آموزان ما بعد از دریافت مدرک دیپلم حتی قادر به گفتن چند جمله هم نیستند.

وی ادامه داد: هم اکنون کودکانی هستند که به مدرسه هم نمی روند اما با شرکت در کلاسهای مکالمه زبان بهتر از دیپلمه ها می توانند صحبت کنند. به قول استاد الهی قمشه ای در کشورهای اروپایی با این میزان آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران می توان سه زبان یاد گرفت اما اینجا خروجی دیده نمی شود.

کتاب و معلم دو عنصر مهم در یادگیری زبان

این کارشناس آموزش زبان انگلیسی دو عنصر کتاب و معلم را در یادگیری زبان موثر دانست و افزود: لازم است که مسئولان آموزش و پرورش در رفع مشکلات این دو بر بیایند تا این کلاسها و زمان بیهوده هدر نرود.

حسینی گفت: متاسفانه دبیران زبان کمی هستند که در رشته خود مسلط و به روز هستند و بقیه دبیران تسلط کافی در این رشته ندارند و متاسفانه بسیاری از این دبیران مهارت شان فقط به اندازه کتابهای درسی است.

وی با اشاره به محتوای ضعیف کتابهای درسی نیز گفت: آموزش گرامر در تدریس زبان بیهوده است چون با آموزش مکالمه خود به خود گرامر هم آموزش داده می شود، در یادگیری زبان خوب صحبت کردن و خوب فهمیدن صحبتهای دیگران با نوشته ها مهم است نه نکات دستوری که در کتابهای زبان انگلیسی دانش آموزان به وفور دیده می شود.

آموزشگاههای زبان موفق تر از مدارس

این کارشناس آموزش زبان انگلیسی افزود: تجربه نشان داده آموزش زبان خارجی در آموزشگاهها تا حدودی موفق بوده است پس بد نیست که مولفان کتابهای درسی هم نحوه آموزش زبان را از آموزشگاهها الگو بگیرند و به جای آموزش گرامر و نکات دستوری و املایی، آموزش مکالمه زبان در مدارس جایگزین کنند.

حسینی ادامه داد: در آموزشگاه ها برگزار کنندگان کلاسها و اساتید و دانش پذیران می دانند که در طول هر ترم باید هر فرد از سطحی که در آن است به چه سطحی برسد در صورتی که در مدارس هیچ کس نمی داند چه هدفی را دنبال کند، آیا باید روی خواندن و درک مطلب تمرکز کند یا مکالمه و فنون ارتباطی را.

تفاوت آموزشگاههای زبان با مدارس

وی با بیان اینکه استفاده از وسایل آموزشی ذوق و علاقه دانش آموزان را نسبت به یادگیری زبان بیشتر می کند، افزود: در آموزشگاههای آزاد از وسایل آموزشی مانند کتابهای متنوع، فیلم، نرم افزارهای مختلف کمک گرفته می شود اما در مدارس کمتر از این امکانات استفاده می شود و معمولا تنها وسیله آموزشی کتاب است.

این کارشناس آموزش زبان انگلیسی درباره زمان آموزش زبان نیز گفت: آموزش زبان در آموزشگاهها به صورت پیوسته و مستمر انجام می شود و این کمک می کند به این که مطالب قبلی با مطالب جدید پیوند خورده و فراموش نشود؛ فاصله زمانی در طول هفته و تعطیلات تابستان تاثیر منفی بر یادگیری می گذارد.

حسینی بیان کرد: با توجه به فرار بودن زبان، مطالب یاد گرفته شده در جلسات و سالهای قبل به راحتی فراموش شده و امکان یادگیری مطلوب مفاهیم جدید فراهم نمی شود و بنابراین باید زبان را در طول فقط یک مقطع آموزش داد و به جای هفته ای یک یا دو جلسه هر هفته چهار جلسه به آن اختصاص داد.