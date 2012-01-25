جزئیات کامل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت

پیمان قربانی در گفتگو با مهر با اعلام جزئیات دیگری از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به 21 درصد گفت: با توجه به تحولات اخیر بازارهای سکه و ارز و افزایش نرخها در این بازارها لازم بود که پول ملی برای مردم جذاب تر شود.

مدیرکل بخش بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: برای بازگشت پولها و سرمایه ها به کانال های رسمی مثل بانکها و اوراق مشارکت و اختصاص آن به فعالیت های مثبت اقتصادی و جلوگیری از ورود آنها به سمت دلالی و سفته بازی بانک مرکزی تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد.

وی ادامه داد: طبق ماده 2 مجموعه سیاست های اعتباری، پولی و نظارتی بانک مرکزی امسال در اقدامی جدید تعیین نرخ سود علی الحساب سالیانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده اعم از عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانکها قرار گرفته است.

قربانی اضافه کرد: بنابراین قرار شد که بانکها در یک فرآیند رقابتی و با رعایت نسبت های مالی و سود آوری خود این نرخ را تعیین کنند و این اتفاق حداکثر منفعت برای سپرده گذار خواهد بود.

اوراق مشارکت

وی در مورد اوراق مشارکت گفت: نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی، غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای سرمایه گذاری در مقاطع 3 ماهه قرار شد که پرداخت شود و بر اساس مکانیزم آن نرخ سود اوراق مشارکت حداکثر 20 درصد خواهد بود.

مدیرکل بخش بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک عامل امکان پذیر است، افزود: نرخ سود بازخرید تا یکسال از زمان انتظار 18 درصد است و نرخ سود این اوراق بیش از یکسال با در نظر گرفتن نیم درصد جریمه 19.5 درصد خواهد بود که نرخ جذابی است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه نرخها باید در اقتصاد در یک مسیر منطقی قرار گیرند، افزود: نرخ سود 20 درصد اوراق مشارکت نرخ جذابی است.

قربانی با اعلام اینکه نرخ سود سپرده ها آزاد شده است، افزود: در زمینه نسبت سپرده قانونی تغییری در مصوبه اخیر نداشته ایم.

نرخ سود تسهیلات

وی در مورد نرخ سود تسهیلات گفت: نرخ سود عقود غیر مشارکتی یعنی مبادله ای تا سررسید 2 سال 14 درصد و سررسید بیش از 2 سال 15 درصد است.

به گفته مدیرکل بخش بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برای نرخ سود عقود غیر مشارکتی ( سود مورد انتظار) دامنه ای تعیین شد که قرار شد بین 18 تا 21 درصد باشد.

قربانی تصریح کرد: البته نرخ سود قطعی اوراق مشارکتی پس از اتمام پروژه و عملکرد واقعی تعیین می شود، بنابراین اگر کسی برای عقد مشارکتی تسهیلات دریافت می کند باید نشان دهد که پروژه وی بین حداقل 18 و حداکثر 21 درصد سودآوری دارد، البته ممکن است که سود بیشتری هم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است که موسسات اعتباری باید 20 درصد منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیر مشارکتی اختصاص دهند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن را 13 درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در مورد قراردادهای جدید برای دوره احداث را 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث را 12 درصد اعلام کرد.