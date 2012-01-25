دستگیری 7200 سارق و متخلف در غرب استان تهران/ کشف 3 تن موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر اصلانی روز چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش عملکرد پلیس غرب استان تهران طی 10 ماهه نخست امسال و مقایسه آن با مدت زمان مشابه در سال گذشته اظهار داشت: طی 10 ماهه سال جاری تاکنون سه تن و 161 کیلوگرم و در مدت زمان مشابه سال گذشته یک تن و 518 کیلوگرم انواع مواد مخدر در غرب استان تهران کشف و ضبط شد.

وی افزود: طی سال جاری تاکنون 7 هزار و 200 نفر از سارقان، متخلفان، ارازل و اوباش و... و در مدت زمان مشابه سال گذشته 6 هزار و 156 نفر دستگیر شدند.

تشکیل 7448 پرونده در فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

وی عنوان کرد: از ابتدای سال 90 تاکنون 7 هزار و 448 فقره پرونده در ستاد غرب استان تهران تشکیل شد که این میزان در سال گذشته 4 هزار و 890 فقره پرونده بوده است.

اصلانی همچنین از اجرای طرح پاکسازی محلات غرب استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: با اجرای طرحهای مذکور هم اکنون امنیت در تمامی شهرستانهای تحت پوشش این ستاد در غرب استان تهران افزایش یافته و این موجب رضایت شهروندان شده است.

اجرای طرح پاکسازی در تمامی محلات غرب استان تهران

فرمانده انتظامی غرب استان تهران یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در آینده نزدیک طرح پاکسازی محلات از معتادان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان موادمخدر در سایر شهرستانهای مربوطه اجرا شود.

وی در ادامه از شناسایی و دستگیری باند سرقت خودرو در شهرستان شهریار خبر داد و افزود: در این زمینه با شناسایی باند مذکور 4 نفر از متخلفان که در گذشته نیز سابقه داشته اند، دستگیر شدند و به سرقت 37 خودرو نیز اعتراف کردند.

شناسایی باندهای تهیه تجهیزات ماهواره و مشروبات الکلی

وی افزود: طی چند ماه گذشته باند تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره در غرب استان تهران نیز شناسایی شد.‌ این باند تجهیزات ماهواره را از غرب کشور به شهرستان رباط کریم انتقال می دادند و پس از جابه جایی به افراد و مالخران می فروختند که شناسایی و دستگیر شدند.

اصلانی همچنین از شناسایی باندهای تهیه و توزیع مشروبات الکی نیز خبر داد.