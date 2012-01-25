۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

سرهنگ اصلانی خبر داد:

دستگیری 7200 سارق و متخلف در غرب استان تهران/ کشف 3 تن موادمخدر

شهریار - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 7 هزار و 200 نفر از سارقان و متخلفان در غرب استان تهران دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر اصلانی روز چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش عملکرد پلیس غرب استان تهران طی 10 ماهه نخست امسال و مقایسه آن با مدت زمان مشابه در سال گذشته اظهار داشت: طی 10 ماهه سال جاری تاکنون سه تن و 161 کیلوگرم و در مدت زمان مشابه سال گذشته یک تن و 518 کیلوگرم انواع مواد مخدر در غرب استان تهران کشف و ضبط شد.

وی افزود: طی سال جاری تاکنون 7 هزار و 200 نفر از سارقان، متخلفان، ارازل و اوباش و... و در مدت زمان مشابه سال گذشته 6 هزار و 156 نفر دستگیر شدند.

تشکیل 7448 پرونده در فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

وی عنوان کرد: از ابتدای سال 90 تاکنون 7 هزار و 448 فقره پرونده در ستاد غرب استان تهران تشکیل شد که این میزان در سال گذشته 4 هزار و 890 فقره پرونده بوده است.

اصلانی همچنین از اجرای طرح پاکسازی محلات غرب استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: با اجرای طرحهای مذکور هم اکنون امنیت در تمامی شهرستانهای تحت پوشش این ستاد در غرب استان تهران افزایش یافته و این موجب رضایت شهروندان شده است.

اجرای طرح پاکسازی در تمامی محلات غرب استان تهران

فرمانده انتظامی غرب استان تهران یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در آینده نزدیک طرح پاکسازی محلات از معتادان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان موادمخدر در سایر شهرستانهای مربوطه اجرا شود.

وی در ادامه از شناسایی و دستگیری باند سرقت خودرو در شهرستان شهریار خبر داد و افزود: در این زمینه با شناسایی باند مذکور 4 نفر از متخلفان که در گذشته نیز سابقه داشته اند، دستگیر شدند و به سرقت 37 خودرو نیز اعتراف کردند.

شناسایی باندهای تهیه تجهیزات ماهواره و مشروبات الکلی

وی افزود: طی چند ماه گذشته باند تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره در غرب استان تهران نیز شناسایی شد.‌ این باند تجهیزات ماهواره را از غرب کشور به شهرستان رباط کریم انتقال می دادند و پس از جابه جایی به افراد و مالخران می فروختند که شناسایی و دستگیر شدند.

اصلانی همچنین از شناسایی باندهای تهیه و توزیع مشروبات الکی نیز خبر داد.

