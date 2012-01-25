بهره برداری از 12 پروژه عمرانی در شهرکهای صنعتی گلستان

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای این طرحها، بالغ بر 72 میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: همچنین در دهه مبارک فجر امسال، عملیات اجرایی 6 پروژه با اعتبار بالغ بر 18 میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان آغاز می شود.

بیرودیان افزود: مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده از پروژه های شاخص شرکت شهرک های صنعتی است که در دهه فجر سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: پروژه مرکز خدمات فناوری و کسب و کار آق قلابا مساحتی حدود 4 هزار متر مربع در چهار طبقه، قابلیت استقرار حداقل 25 شرکت خدمات فنی و مهندسی با برخورداری از امکانات نمایشگاهی، سالن آمفی تئاتر و جلسات، سالن کتب و مجلات را دارا است.

به گفته بیرودیان، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صثنعتی آق قلا، تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی افزود: با ایجاد این مرکز و ترویج فرهنگ مشاوره، دستیابی به آخرین فنون و تکنولوژی های روز دنیا با حضور متخصصین مربوطه مهیا و به دنبال آن ایجاد فرصت های شغلی مفید و لازم برای توسعه صنعتی استان فراهم می شود.

بیرودیان از طرح استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی آق قلا به عنوان یکی دیگر از پروژه های مهم آماده افتتاح در دهه فجر یاد کرد و گفت: این پروژه از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گلستان است که به اجرا درآمده است.

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گلستان ادامه داد: طرح استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی آق قلا در سال 89 آغاز و به عنوان اولین طرح در استان‌های شمالی و دومین طرح ملی اجرا و در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گفته وی، با بهره‌برداری از این طرح، روزانه در حدود 170 متر مکعب پساب تصفیه شده در حد استاندارد مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولید و قابل استفاده خواهد بود.