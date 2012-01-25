۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

گزارش روزانه بورس/

داد و ستد 148میلیون سهم به ارزش 414میلیارد ریال

148میلیون و 718 هزار سهم به ارزش بیش از 414 میلیارد ریال؛ نتیجه پایان معاملات امروز چهارشنبه بورس تهران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز چهارشنبه بورس تهران، خبر تصویب افزایش سود سپرده های بانکی به 21 درصد از سوی رئیس جمهور باعث شد تا نمادهای بانکی با صف های خرید میلیونی مواجه شوند.

همچنین روند معاملات امروز و ثبت تقاضا برای نمادهای شرکت های پتروشیمی نشان داد که بازار نسبت به تحریم های بین المللی واکسینه و بی تفاوت شده است.

در پایان معاملات امروز 148 میلیون و 718 هزار و 557 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 414 میلیارد و 401 میلیون و 74 هزار ریال در 18 هزار و 53 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

شاخص کل با کاهش 80 واحدی به رقم 25 هزار و 540 رسید و شاخص صنعت 65 واحد کاهش یافت. همچنین شاخص 50 شرکت فعالتر افتی 6 واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول 67 واحد و شاخص بازار دوم 105 واحد کاهش را تجربه کرد.

