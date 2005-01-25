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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۰۷

مدير تيمهاي ملي بسكتبال درگفتگو با" مهر":

با تصميم فدراسيون مسابقات ليگ برتر بسكتبال درسال 83 تمام مي شود

اگرچه درجلسه اي كه باحضورمربيان، مديران، سرپرستان و كاپيتانهاي تيمهاي باشگاهي كشورو نيزبا حضورمسوولين فدراسيون بسكتبال برگزار شد، طبق راي عموم حاضران قرارشد مسابقات ليگ برترطبق برنامه قبلي تاخردادماه 1384 طول بكشد، اما پاره اي محدوديتها باعث شد كه فدراسيون بسكتبال تصميم بگيرد مسابقات ليگ 83 تا پايان امسال به پايان برسد.

رضا مشحون مديرسازمان تيمهاي ملي با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت: با توجه به مسابقات واردوهاي تيم هاي ملي جوانان، اميدها و بزرگسالان ونيزمسابقاتي كه براي اين رده ها درغرب آسيا، جهان وآسيا وجود دارد ونيز مسابقات باشگاههاي غرب آسيا كه صبا باتري نماينده ايران است ونيزمسابقات كشورهاي اسلامي درعربستان كه اين دومسابقه درفروردين ماه برگزار مي شود، بنابراين ناچارا بايد مسابقات ليگ كشوردرپايان سال جاري به پايان برسد.

مشحون افزود: تيم ملي بزرگسالان بايد دراوايل تيرماه درلبنان مسابقات فراوان غرب آسيا را پشت سربگذارد و سپس براي بازيهايي دوحه قطر آماده شود كه در شهريورماه برگزارمي شود، مسابقات جوانان زير 18 سال غرب آسيا واميدهاي جهان هم درپيش است كه براي هر كدام بايد علاوه بر اردوهاي آمادگي، مسابقات تداركاتي نيزدرنظرگرفت. بنابراين ازآنجا كه ازبسكتبال ايران بيش از گذشته درآسيا، شناخته شده است. انتظارات هم بالا رفته است.
مديرسازمان تيمهاي ملي درپايان گفت: همه دست اندركاران فدراسيون بسكتبال واعضاي سازمان تيمهاي ملي، سعي مي كنند بهترين تصميم را بگيرند، اما درراستاي آماده سازي تيمهاي ملي، سازمان تيمهاي ملي پس ازبحث وتبادل نظر، پيشنهادات لازم را به فدراسيون اعلام مي كند ونهايتا اين فدراسيون است كه تصميم گيري نهايي را خواهد داشت.

کد مطلب 151723

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