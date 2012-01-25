بقعه امامزاده احمد پلدختر مشکل آب و برق دارد/ آبرسانی با تانکر

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر قهرمانی روز چهارشنبه در گردهمایی هیئات مذهبی پلدختر در جوار امامزاده احمد پلدختر با اشاره به وجود اماکن و بقاع متبرکه در این شهرستان، اظهار داشت: وجود فضای کافی و نیز حضور مردم در این اماکن، ظرفیت خوبی برای فعالیتهای فرهنگی و مذهبی است که باید از این ظرفیت استفاده شود.

وی با بیان اینکه وقف جزء اعمال حسنه‌ای است که اجرای آن موجب احیای بسیاری از ارزشها و حذف آسیبهای اجتماعی می‌شود، گفت: یکی از اقدامات اساسی نظام اسلامی احیای نیت خیر واقفین است که این خدمت بزرگ به عهده اوقاف و امور خیریه است.

بخشدار مرکزی پلدختر یادآور شد: زائرسرای امامزاده احمد پلدختر که از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است با 55 باب 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اسکلت فلزی ساختمان اداری این بقعه نصب شده و پارکینگ آن احداث شده است.

قهرمانی، آب و برق را از مشکلات بقعه امامزاده احمد عنوان کرد و افزود: هم اکنون با کمک اداره کل اوقاف و امور خیریه و توسط خیر پلدختری به محل این امامزاده با تانکر سیار آبرسانی می شود.

وی ادامه داد: در این راستا اداره برق پلدختر و استان خوزستان برای حل مشکل اعلام آمادگی کرده و در آینده نزدیک مشکلات آب و برق بقعه امامزاده احمد حل می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان نیز در این گردهمایی گفت: هفته آخر صفر هر سال هفته وقف نامگذاری شده است و با توجه به تاکیدات دین اسلام و بزرگان مبنی بر احیای سنت حسنه وقف، این سنت و فرهنگ حسنه در جامعه باید نهادینه شود زیرا گسترش فرهنگ وقف تمام خلاءهای مادی و معنوی کشور را پر می‌کند.

حجت الاسلام مرتضی محمدیان با بیان اینکه وقف یکی از ارکان تمدن اسلامی است، گفت: وقف بهترین و بی‌منت‌ترین نوع کمکهاست و از نظر اسلام وقف راهگشایی برای رفع محرومیتهای مادی و معنوی جامعه است.

وی، وقف را یکی از وظایف شرعی و اخلاقی مردم برشمرد و افزود: اساس و بنای وقف در زمان پیامبر اسلام (ص) گذاشته شد و انقلاب اسلامی نیز این سنت حسنه را به زیباترین شکل احیا کرد چرا که وقف صدقه جاریه‌ای است که اگر با خلوص نیت صورت بگیرد آثار و برکات دنیوی و اخروی فراوانی دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان گفت: خوشبختانه فرهنگ وقف در جامعه ما جایگاه مناسبی دارد،‌ اما باید با ساماندهی و برنامه‌ریزی مناسب، نیتهای خیران را در مسیری قرار داد که بخشی از مشکلات جامعه برطرف شود.

حجت الاسلام محمدیان همچنین با اشاره به اهمیت و نقش منحصر به فرد بقاع متبرکه و حرم مطهر امامزادگان(ع) در هدایت فکری و معنوی جامعه، بر لزوم توسعه همه جانبه امکانات رفاهی و فرهنگی شایسته در اماکن مقدس مذکور تأکید کرد و افزود: امامزادگان به عنوان قطب مهم فرهنگی از دیگر سرمایه های سازمان اوقاف و امورخیریه هستند.

وی از علیرضا دریکوند خیر پلدختری که 9 کیلومتر راه دهستان پاعلم تا بقعه امامزاده احمد را آسفالت و برای توسعه امکانات رفاهی بقعه امامزاده احمد 120 میلیارد ریال هزینه کرده است، تقدیر کرد.

امامزاده شاه احمد که به گویش محلی به آن شااحمی می گویند به عنوان یک جاذبه گردشگری مذهبی، از جایگاه خاص و ویژه ای در میان مردم استانهای غربی کشور از جمله خوزستانیها، لرستانیها و ایلامیها برخوردار است.

این امامزاده همچون نگینی مرصع بر چکاد ارتفاعات کبیرکوه و در منطقه سخت گذر و بر فراز ارتفاع یک هزار و 610 متری کبیرکوه در ضلع جنوب غربی دهستان پاعلم واقع شده است.

به رغم سختی محور تردد این امامزداه، اما همیشه در ایام تعطیلات سال به ویژه نوروز، جمع زیادی از گردشگران برای زیارت این مکان مقدس به این ارتفاعات سفر می کنند.

مردم این منطقه به کرامیت و بزرگی این امامزاده به دلیل شفای هزاران بیماران اعتقاد خاصی دارند و همواره جمعیت زیادی از استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و دیگر مناطق غربی کشور برای زیارت این امامزاده به شهرستان پلدختر سفر می کنند.