نخستین یادواره شهدای شهر چمران ماهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گاموری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نخستین یادواره شهدای شهر چمران ماهشهر اظهار کرد: از حدود دو ماه پیش ستاد نخستین یاواره شهدای شهر چمران متشکل از 8 کمیته تشکیل شده است.

وی ادامه داد: هر کمیته دارای وظایف معین و مشخصی است که اعضای هر کمیته در راستای وظایف خود در حال فعالیت هستند.



دبیر نخستین یادواره شهدای شهر چمران عنوان کرد: در فاز نخست شناسایی خانواده شهدا، با استعلامی که از بنیاد شهید، منطقه سوم نیروی دریایی سپاه و امور ایثارگری صنایع پتروشیمی صورت گرفت حدود 25 خانواده شهید شناسایی شد.



گاموری تصریح کرد: پس از ورود به فاز دوم و انجام تبلیغات گسترده و انجام فراخوان، این تعداد به حدود 58 خانواده رسید.



وی تصریح کرد: پس از شناسایی خانواده های شهدا، دیدار‌های چهره به چهره با این افراد و با حضور مسئولان شهر و حوزه مقاومت بسیج چمران و همچنین اعضای کمیته های 8 گانه یادواره انجام شد که مورد استقبال فراوانی قرار گرفت.



فرمانده گردان 227 عاشورا یادآور شد: غیر از یادواره که 22 اسفند ماه با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزار خواهد شد، برنامه های فرهنگی متعددی نیز همچون مسابقات ورزشی و فرهنگی ویژه خانواده شهدا برگزار می شود.



گاموری ادامه داد: تارنمای ویژه یادواره شهدای چمران نیز در دست طراحی و راه اندازی است و ویژه نامه ای نیز مختص این یادواره به چاپ خواهد رسید.



وی عنوان کرد: کتابی نیز به منظور معرفی شهدای شهر چمران و بعثت و خانواده معزز آنها به چاپ خواهد رسید که مقدمات آن در حال پیگیری است.



دبیر نخستین یادواره شهدای شهر چمران در پایان اظهار کرد: هزینه های برگزاری این یادواره توسط شرکت پتروشیمی بندر امام (ره) و شهرداری چمران تقبل شده است.