عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در زمینه آخرین اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح مشاغل خانگی، گفت: به نظر من امسال کار این طرح به خوبی دنبال شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص که تاکنون چه میزان شغل خانگی در کشور ایجاد شده است؟ اظهار داشت: هنوز جمع بندی دقیقی در این بخش انجام نشده است که بتوان گفت از این طریق چقدر شغل طی سال جاری ایجاد شده است.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: فکر می کنم طبق تعهدی که بانکها به ما سپرده اند تا 22 بهمن امسال کل منابعی که در قالب قرض الحسنه به مشاغل خانگی پیش بینی شده است، به متقاضیان اعطا شود.

وی ادامه داد: امیدوارم از طریق اجرای این طرح (مشاغل خانگی) یک بخش قابل توجهی از سهم اشتغال 2.5 میلیونی که برای امسال هدفگذاری شده است، تحقق یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که آیا هدف ایجاد 500 هزار فرصت شغلی مشاغل خانگی تا پایان امسال نهایی خواهد شد؟ تصریح کرد: من فکر می کنم ما بتوانیم بیش از این را هم انجام بدهیم.

به گفته شیخ الاسلامی، تعامل بانکها در این زمینه در ماههای اخیر خوب شده است و بعد از این هم سرعت بیشتری خواهد گرفت به نحوی که آنها قول داده اند تا 22 بهمن ماه کل تسهیلات این بخش را پرداخت کنند.

محمدحسین فروزان مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی در گفتگو با مهر اعلام کرده است: از سال گذشته تاکنون در گرایش های مختلف صنعتی، خدماتی، کشاورزی، صنایع دستی، شیلات و فناوری اطلاعات 214 رشته جمع بندی و معرفی شده است که با 103 رشته جدید امسال، مجموعا 317 رشته شغل خانگی مجاز معرفی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشته است: تاکنون بالغ بر 386 هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی در کشور ثبت نام شده اند که از این تعداد برای 103هزار نفر مجوز صادر شده است.

فروزان مهر خاطر نشان کرده است: به صورت کلی افراد متقاضی می توانند پس از ارائه طرح به دستگاه هایی که در حوزه فعالیتی در نظر گرفته شده قرار دارد، اخذ مجوز از آن دستگاه تخصصی را برای انجام کار خانگی پیگیری کنند.