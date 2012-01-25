کشف بیش از 6 تن موادمخدر و 653 قبضه سلاح در مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر گراوند با اعلام عملکرد ماه گذشته ماموران مرزبانی و پایگاههای دریابانی کشور گفت: مرزداران و دریابانان پرتلاش کشورمان در دی ماه امسال در راستای حراست از 8 هزار و 755 کیلومتر نوار مرزی مشترک کشورمان با 15 کشور دنیا و جلوگیری از قاچاق کالا از کشورهای همسایه موفق شدند از ورود 6 تن و 795 کیلو گرم انواع مواد مخدر و 653 قبضه سلاح به کشور جلوگیری کنند.