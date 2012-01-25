آغاز احداث تصفیه خانه های کامپوزیتی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی حیدری افزود: با بررسیهای به عمل آمده در این خصوص مشخص شد که استفاده از کامپیوزیت در تصفیه خانه های فاضلاب علاوه بر کاهش 40 درصدی هزینه ها مزایایی چون افزایش طول عمر پروژه ، حمل و نقل آسان در نقاط صعب العبور و سرعت در اجرای پروژه ها را شامل می شود.
وی گفت: هم اکنون اولین تصفیه خانه فاضلاب را با جنس کامپوزیت در روستای راونج با ظرفیت 70 مترمکعب در دست اجراست.
گندزدایی آب روستاهای استان مرکزی با روش جدید الکترولیزنمک
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی برای افزایش کیفیت آب روستاهای استان مرکزی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام را انجام داد.
این شرکت با استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای مدرن در زمینه کیفیت آب شرب در هر دوره زمانی، کیفیت آب شرب روستاها را به بیش از 97.5 درصد برساند. به همین منظور گندزدایی آب روستای گوارازتوابع شهرستان اراک با بیش از یک صد خانوار از روش جدید گندزدایی آب به وسیله الکترولیزنمک طعام صورت گرفت.
این روش که جایگزین روش کلرزن گازی می شود دارای مزایایی از جمله کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری و حذف خطرات نسب به روش کلرزن گازی است.
راه اندازی سامانه 2020
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در راستای گسترش خدمات الکترونیکی به مشترکین خود سامانه هوشمند تلفنی 2020 را در دستور کار قراداد.
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