آغاز احداث تصفیه خانه های کامپوزیتی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی حیدری افزود: با بررسیهای به عمل آمده در این خصوص مشخص شد که استفاده از کامپیوزیت در تصفیه خانه های فاضلاب علاوه بر کاهش 40 درصدی هزینه ها مزایایی چون افزایش طول عمر پروژه ، حمل و نقل آسان در نقاط صعب العبور و سرعت در اجرای پروژه ها را شامل می شود.

وی گفت: هم اکنون اولین تصفیه خانه فاضلاب را با جنس کامپوزیت در روستای راونج با ظرفیت 70 مترمکعب در دست اجراست.

گندزدایی آب روستاهای استان مرکزی با روش جدید الکترولیزنمک

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی برای افزایش کیفیت آب روستاهای استان مرکزی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام را انجام داد.

این شرکت با استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای مدرن در زمینه کیفیت آب شرب در هر دوره زمانی، کیفیت آب شرب روستاها را به بیش از 97.5 درصد برساند. به همین منظور گندزدایی آب روستای گوارازتوابع شهرستان اراک با بیش از یک صد خانوار از روش جدید گندزدایی آب به وسیله الکترولیزنمک طعام صورت گرفت.

این روش که جایگزین روش کلرزن گازی می شود دارای مزایایی از جمله کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری و حذف خطرات نسب به روش کلرزن گازی است.

راه اندازی سامانه 2020

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در راستای گسترش خدمات الکترونیکی به مشترکین خود سامانه هوشمند تلفنی 2020 را در دستور کار قراداد.

با راه اندازی این سامانه مشترکین این شرکت در سراسر استان می توانند با تماس با شماره 2020 وارد منوی خدمات شده و از امکانات آن شامل پرداخت قبوض، اعلام بدهی، تسویه حساب و... استفاده کنند.

این سامانه در آینده نزدیک به طورکامل استقرار می یابد و به اطلاع مشترکین روستایی می رسد.

آبفای روستایی استان مرکزی در زمینه ارائه خدمات به روستاییان در کشور رتبه اول را دارد.

روستاییان 710 روستای استان از آب آشامیدنی سالم استفاده می کنند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی با بیان اینکه 710 روستا در این استان از آب آشامیدنی سالم برخوردارند گفت: این روستاها دارای 125 هزار و 469 مشترک است که شامل روستاهای بالای 20 هزار خانوار و زیر 20 هزار خانوار 12 شهرستان استان 330 هزار نفر تحت پوشش این شرکت است.

وی ادامه داد: استان مرکزی دارای یک هزار و 156 روستا است که 86 درصد آنها دارای آب اشامیدنی سالم هستند.