جوکوویچ با شکست داوید فرر به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان در سه ست پیاپی و با نتایج 6 بر 4، 7 بر 6 و 6 بر یک داوید فرر اسپانیایی را شکست داد تا به مرحله نیمه نهایی اوپن استرالیا راه پیدا کند.

جوکوویچ پس از بازی در گفتگو با خبرنگاران گفت:" بازی سخت و سنگینی بود، خصوصا در ست دوم اما خوشحالم که توانستم این بار هم در سه ست به پیروزی برسم و اکنون در نیمه نهایی هستم."

در دیگر بازی این مرحله نیز اندی ماری بریتانیایی موفق شد در سه ست و با نتایج 6 بر 3، 6 بر 3 و 6 بر یک کی نیشیکوری ژاپنی شگفتی ساز این رقابتها را که در مرحله قبلی ژو ویلفرد سونگا را حذف کردهع بود شکست دهد.

به این ترتیب در دیدار نیمه نهایی جوکوویچ صرب به مصاف اندی ماری بریتانیایی خواهد رفت و در دیگر دیدار این مرحله نیز که فردا برگزار می شود راجر فدرر سوئیسی رو در روی رافائل نادال اسپانیایی قرار خواهد گرفت.