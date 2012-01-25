120 مبلغ به بقاع متبرکه کرمانشاه اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل حسینی‌مقدم، ظهر چهارشنبه در همایش "وقف احسان ماندگار" که در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نقش مهم وقف در دین اسلام، گفت: امسال با عنایت خداوند توانسته ایم که بیش از 40 موقوفه جدید را در استان کرمانشاه به ثبت برسانیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تاکید کرد: این رقم ثبت وقف در کرمانشاه نشان دهنده روحیه بالا، تدین و خدامحوری مردم این دیار است.

حجت الاسلام حسینی مقدم افزود: استاندار کرمانشاه از لحاظ موقوفات جایگاه ویژه ای در کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه وقف نشان دهنده روحیه ایثار و خداجویی انسان است، گفت: مقام معظم رهبری بارها تایید کرده اند که بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، لذا از مسئولان می خواهیم که برای عملیاتی کردن این فرمایش رهبری، نهایت تلاش خود را انجام دهند.

حسینی مقدم افزود: بقاع متبرکه فعالیت‌های‌ قابل توجهی را در بعد فرهنگی و نرم‌افزاری‌ محقق کرده است‌.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به برخی از از کارهای عمرانی در این کل، گفت: این در حالی است که کار بازسازی و مرمت 12 امامزاده نیز در سال گذشته انجام شد‌ه است.

حسینی مقدم افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در بحث اعزام مبلغ به دیگر مناطق رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: در ماههای محرم و صفر 120 مبلغ از حوزه علمیه به بقاع متبرکه و مناطق محروم استان کرمانشاه اعزام شدند.

حجت الاسلام حسینی مقدم در پایان گفت: تمام کارهای انجام گرفته در بخش‌های مختلف همچون وقف‌، بقاع متبرکه و فعالیت‌های فرهنگی با توجه مردم‌، مبلغان و هیئت‌های امنا بوده است.

