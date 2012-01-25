55 کودک خیابانی در خراسان شمالی طی سال جاری ساماندهی شد

آیین غبار روبی ضریح مطهر امام زاده سید عباس ابن موسی ابن جعفر(ع ) امروز صبح چهارشنبه با حضور استاندار خراسان شمالی و جمعی از مدیران استان با شکوه خاصی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی آیین غبار روبی که خادمین حرم شریف سید عباس بن موسی بن جعفر (ع) حضور داشتند یکی از مداهان اهل بیت (ع) به مدیحه سرایی پرداخت.

در پایان این مراسم ، ابوطالب شفقت استاندار خراسان شمالی، سیدکریم سجادی معاون سیاسی امنیتی و جمعی از مدیران به عنوان خادم افتخاری حرم امام زاده سید عباس (ع) ثبت نام نمودند.

یادآور می شود: استاندار خراسان شمالی پس از آیین غبار روبی حرم مطهر، از نمایشگاه حیات جاودانه که در صحن حرم امام زاده مستقراست بازدید کرد.

رشد 95 درصدی سرانه کتاب در مانه و سملقان



مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: سرانه کتاب در کتابخانه های عمومی استان در یک سال اخیر 53 درصد رشد داشته است.

علی رحیمی افزود: سرانه کتاب در کتابخانه های عمومی استان به ازای هر 100 نفر جمعیت تا پایان آذر ماه سال گذشته 37.78 نسخه بود که این تعداد تا پایان آذر ماه امسال به 57.92 نسخه رسیده است.

وی گفت: تعداد کتاب در کتابخانه های عمومی استان تا پایان آذر ماه سال گذشته تعداد 306 هزار و 590 نسخه بوده که در آذر ماه سال جاری این تعداد به 470 هزار و 93 نسخه رسیده است.



رحیمی تصریح کرد: بیشترین رشد سرانه کتاب به مانه و سملقان به 95 در صد رشد اختصاص دارد.



وی یاداور شد: تعداد کتاب در کتابخانه های عمومی شهرستان مانه و سملقان تا پایان آذر ماه سال گذشته 27 هزار و 387 نسخه بود که این تعداد در پایان آذر ماه امسال به 53 هزار و 440 نسخه کتاب رسیده است.

جمع آوری 55 کودک خیابانی در 9 ماه اول امسال



مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی استان گفت: در 9ماهه اول امسال 55 کودک خیابانی از سطح شهرهای استان جمع آوری شدند.

مهین حمیدی افزود: از این تعداد 21 کودک در خیابان زندگی و 34 کودک در خیابان ها کار می کردند که 23 نفر از این کودکان اعتیاد نیز داشته اند که فرایند ترک اعتیاد آنان توسط بهزیستی انجام گرفته است.



وی علت وجود کودکان خیابانی را مشکلات خانوادگی، فقر، اعتیاد و بدسرپرستی عنوان کرد و افزود: اکثر این کودکان زیر 14 سال و 50درصد آنان دارای تحصیلات ابتدایی هستند.

حمیدی افزود: 80 درصد کودکان خیابانی توسط بهزیستی و اورژانس اجتماعی و مابقی نیز توسط شهرداری و نیروی انتظامی جمع آوری و تحویل بهزیستی می شوند و این سازمان با انجام خدمات مددکاری، مشاوره، خدمات پزشکی، روانشناسی و مهارت آموزی به کودکان خیابانی سعی در احیا خانواده و بازگشت کودک به خانواده دارد.

وی افزود: سال گذشته نیز در مدت مشابه 54کودک خیابانی توسط بهزیستی در استان پذیرش شدند.