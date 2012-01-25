رسانه های مازندران در پوشش اخبار دستاوردهای انقلاب کوشا باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر با اشاره به دستاوردهای فراوان انقلاب اسلامی در همه حوزه ها، افزود: دستگاههای اجرایی عملکرد 32 ساله خود را از طریق برپایی نمایشگاه، انتشار مکتوب و سایر اقدامات در دهه فجر به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: به منظور افزایش آگاهی و ایجاد امید در جامعه رسانه ها نیز در ایام دهه مبارک فجر اهم فعالیت ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را به اطلاع مردم برسانند.

ابراهیمی، یکی از مهمترین دسیسه های دشمنان انقلاب را تلاش در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی دانست و بیان داشت: باید با معرفی دستاوردهای بزرگ فرهنگی، عمرانی و معنوی انقلاب اسلامی، توانمندی و کارآمدی نظام را به نمایش بگذاریم.

وی، انقلاب اسلامی را مردمی دانست و اعلام کرد: باید زمینه حضور فعال مردم در برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر به نحو مطلوبی فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، بر لزوم محوریت مساجد در برگزاری برنامه های دهه فجر تاکید کرد و افزود: شهرداریها، دهیاریها، پایگاههای مقاومت بسیج و سایر مراکز موثر مردمی می بایست نقش اصلی را در گرامیداشت پیروزی انقلاب ایفا کنند.

وی با اشاره به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: راهپیمایی 22 بهمن امسال باید یک شاخص مهم و زمینه ساز حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند باشد.

ابراهیمی، مردم سالاری دینی را یکی از مهمترین وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابهای دنیا دانست و گفت: دو اصل جمهوریت و اسلامیت انقلاب اسلامی مظهر اقتدار و برجستگی نظام اسلامی است که می بایست با تمام وجود از این دستاورد مهم صیانت کرد.

وی، مهمترین نمونه مردم سالاری دینی در ایران اسلامی را برگزاری 30 انتخابات در طول 32 سال نظام اسلامی دانست و افزود: انتخابات همواره در کشور ما مورد رصد دقیق رسانه های بیگانه و دشمنان انقلاب قرار دارد و دشمن برای مخدوش کردن انتخابات پیش رو نیز برنامه های گسترده ای دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران تاکید کرد: همه اقشار جامعه با حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی که یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی محسوب می شود، می بایست حضوری گسترده و فعال در انتخابات داشته باشند.