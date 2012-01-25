به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان ژاپن و ایران برگزار می‌شد، کینیچی کومانو سفیر ژاپن در ایران در سخنانی که به زبان فارسی ایراد کرد، با اشاره به زلزله مرگباری که چندی پیش در سواحل شرقی این کشور رخ داد، از همدردی ایرانیها با جانباختگان این سانحه قدردانی کرد.

وی گفت: تقریباًٌ همه ایرانیها با مردم ژاپن اظهار همدردی، همدلی و همبستگی کردند و آن موقع بود که ژاپنی‌ها و ایرانیها فهمیدند چقدر به هم نزدیک‌اند.

کینیچی کومانو افزود: یادم می‌آید که سفیر ایران در آن زمان دست به ابتکارهای زیادی زد و خودش چند بار به مناطق آسیب‌دیده سر زد و حتی به دورترین نقاط آن ناحیه از توکیو رفت و آبگوشت ایرانی برای مردم تهیه می‌کرد. این کار نیک و جالب او امروز در بین مردم ژاپن به یک ضرب‌المثل تبدیل شده است.

سفیر ژاپن در ایران فرهنگ و هنر را بهترین وسیله برای ایجاد همدلی و تفاهم بین دو ملت ایران و ژاپن توصیف و ابراز امیدواری کرد در مدت 5 روز برگزاری هفته فرهنگی ژاپن در ایران، زمینه نزدیکی دل ایرانی‌ها و ژاپنی‌ها فراهم شود.

وی سخنانش را با این شعر از مولانا به پایان برد:

ای بسا هندو و ترک همزبان / ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان همدلی خود دیگر است / همدلی از همزبانی بهتر است

در ادامه این برنامه مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در سخنانی گفت: امیدواریم برپایی این هفته فرهنگی شروعی باشد برای همکاریهای فرهنگی و هنری بین دو کشور ایران و ژاپن که از بسیاری نظرها با یکدیگر شریک هستند.

وی افزود: زلزله‌ای که چندی پیش در ژاپن رخ داد، موجب از دست رفتن تعداد زیادی از شهروندان این کشور شد و احساسات ایرانی‌ها را متاثر کرد. ما برای روح جانباختگان این حادثه دعا می‌کنیم و امیدواریم مردم کشور ژاپن همواره در سلامت زندگی کنند.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به پیوندهای گاه تصادفی این دو کشور گفت: ژاپن نیز همچون ایران جنگی تلخ را تجربه کرده و تعداد زیادی از مردم این کشور همانند جوانان برومند ما در این جنگها جان خود را از دست دادند.

سرسنگی اضافه کرد: مردم ژاپن از دیرباز با صنایع دستی و هنرهای ایرانی آشنا بوده‌اند هر چند تلاش‌های صورت گرفته در این راستا، به هیچ وجه متناسب با ظرفیت این دو کشور نبوده است.

وی گفت: خانه هنرمندان ایران با دربرگیری 12 صنف و انجمن، بزرگترین مرکز فرهنگی و هنری غیردولتی است که در دوره جدید هم بحث ارتباطات بین‌الملل را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران از برگزاری هفته فرهنگی هندوستان در ایران و برپایی یک هم‌اندیشی در زمینه ادبیات داستانی کشورهای مختلف در این خانه در آینده نزدیک خبر داد.

بر اساس این گزارش، برنامه‌های هفته فرهنگی ژاپن تا روز یکشنبه 9 بهمن ادامه دارد. در همین راستا همه روزه نمایشگاهی از فعالیت‌های فرهنگی ژاپن در محل خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

همچنین سفارت ژاپن در تهران اقدام به برپایی یک نمایشگاه از عکس‌ها و نقاشی‌های کودکان مناطق آسیب دیده ژاپنی بعد از وقوع زلزله و سونامی 11 مارس 2011 میلادی در شرق ژاپن کرده است.

حضور و اجرای برنامه از سوی هنرمندان ژاپنی مقیم ژاپن، فرانسه و ایران و نیز هنرمندان ایرانی که آشنایی بیشتری با هنرهای ژاپنی دارند، از دیگر برنامه‌های این هفته فرهنگی به شمار می‌رود.