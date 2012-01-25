خبرنگاران آبادانی نشست خبری دنیزلی را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه که خبرنگاران آبادانی برای پوشش نشست خبری پیش از بازی مربیان دو تیم صنعت نفت و پرسپولیس به ورزشگاه تختی آبادان رفته بودند، سرمربی پرسپولیس حاضر به حضور در ورزشگاه تختی و پاسخگویی به سئوالات خبرنگارن نشد.

وی در واکنش به این حرکت خود گفت: « هرکس قصد مصاحبه بامن را دارد در محل هتل پاسخگوی سئوالات وی خواهم بود» که این امر باعث ناراحتی خبرنگاران آبادانی شد.

همین امر باعث شد خبرنگاران آبادانی هنگام حضور سرمربی پرسپولیس در سالن محل نشست خبری، محل گفتگو را ترک کنند و به نوعی این مصاحبه را تحریم کنند. تنها خبرنگاران صداو سیما در محل نشست خبری با مصطفی دنیزلی گفتگو کردند.