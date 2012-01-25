راه اندازی مراکز رشد صنایع تبدیلی و گردشگری در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق‌علی موحدمنش در شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور مازندران افزود: طبق برنامه پنجم توسعه آموزش عالی دانشگاه پیام نور مکلف شد در زمینه توسعه رشته‌های کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر اقدام کند.

وی افزود: با توجه به اینکه توسعه آموزش عالی در دانشگاه پیام نور به دو شیوه نیمه حضوری و آموزش الکترونیک گسترش می‌یابد، برای توسعه زیربناها، زیرساختهای آموزش نیمه حضوری و آموزش الکترونیک سرمایه گذاری وسیعی به صورت سخت افزاری و به صورت نرم افزاری در دانشگاه پیام نور در سطوح ملی، استانی و مراکز و واحدهای دانشگاهی در حال انجام است.

موحدمنش اظهار داشت: آنچه دانشگاه پیام نور را به رغم همه محدودیتها به عنوان یک نظام آموزشی موفق جلوه ‌گر ساخته، رعایت کامل سرفصلهای آموزشی و برگزاری امتحانات کاملا متمرکز است.

وی تاکید کرد: بیش از گذشته، ضرورت توسعه فعالیتهای کارآفرینی در دانشگاه پیام نور به دلیل گسترش رشته‌های کشاورزی و فنی و مهندسی وجود دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران افزود: تمام تلاش ما بر این است که از طریق فعالیتهای دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، هر دانش آموخته در بخش کشاورزی و فنی و مهندسی به یک کارآفرین اقتصادی تبدیل شود.

موحدمنش اظهار داشت: لازمه تحقق اجرایی و عملیاتی شدن این ایده حمایت مالی طرحها و پروژه‌های کارآفرینی از طریق سیستم بانکی کشور است و باید زمینه قانونی و اقتصادی حمایت از پروژه های سرمایه‌گذاری با توجیه فنی، مالی و اقتصادی قابل قبول بوجود آید.

وی گفت: دانشگاه پیام نور مازندران با توجه به سند چشم‌انداز توسعه استان و برنامه پنجم توسعه کشور با محوریت توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع تبدیلی کشاورزی و توسعه گردشگری با رویکرد ارزشی مبتنی بر قطب گردشگری جهان اسلام درصدد است نسبت به راه اندازی مراکز رشد تخصصی صنایع تبدیلی و گردشگری اقدام کند تا فعالیتهای کارآفرینی دانشگاه در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه استان سوق یابد.