تراکتورسازی حرفی برای گفتن نداشت/ انتظار من از یانوش 5 گل 3 امتیازی است!

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا درنشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و تراکتورسازی که در ورزشگاه یادگارامام(ره) با برتری یک بر صفر تیم تراکتوربه پایان رسید گفت: از این نظر که مقابل تیم صدر جدولی تراکتورسازی بازیکنانم با رشادت بازی کرده و از هم حمایت کرده اند به آینده شهرداری امیدوارشدم.

وی با بیان اینکه بازیکنان تراکتورسازی فکرنمی کردند که بازیکنان شهرداری، آنها را در جریان بازی پرس کرده و تحت فشار قراردهند، تاکید کرد: تراکتورسازی یک تیم معمولی نیست بلکه تیمی با توان فنی بالا و کادر فنی با تجربه است. بنابراین بازیکنان من با ایجاد موقعیت های مسلم گلزنی و حتی تک به تک در مقابل این تیم نشان دادند که از پتانسیل بالایی برخوردارند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریزتاکید کرد: با احترامی که برای قلعه نویی قائل هستم باید بگویم که تیم تراکتورسازی در این بازی حرفی برای گفتن نداشت و خوشحالم از اینکه بازیکنان من با همه توان بازی کرده و توانستند شخصیت تیمی شهرداری را حفظ کنند.

وی در همین خصوص افزود: فکرمی کنم اگردربازیهای دیگربیشتر تلاش کنیم می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و در مجموع ازعملکرد بازیکنانم حتی بازیکنان نیمکت نشینی که به جای نفرات اصلی به بازی آمده اند راضی هستم.

مدیرروستا با بیان اینکه اگر در بازی بعدی جبران نکنیم به مشکل خواهیم خورد، گفت: من با استفاده از بازیکنان ذخیره به جای نفرات اصلی که مصدوم بودند در جریان بازی احساس خلاء نکردم و قبول ندارم که تیم ما دراین بازی درعمق خط دفاعی مشکل داشت بلکه فکر می کنم این تیم تراکتورسازی بود که در عمق خط دفاع خود مشکلاتی را داشت.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در خصوص یانوش تصریح کرد: یانوش هنوزیک مقداراز شرایط آمادگی ایده آل دور است وما باید کم کم ازوی استفاده کنیم. من از وی چیز زیادی نمی خواهم وتنها خواسته من ازیانوش این است که در5 بازی 5 گل 3 امتیازی برای ما بزند!

وی با بیان اینکه در جدول لیگ به بازی خوب امتیاز نمی دهند گفت: یکی ازمشکلات ما در حال حاضر این است که در زمین چمن مصنوعی تمرین کرده اما در زمین چمن طبیعی بازی می کنیم که این موضوع تا حدودی روی کیفیت تیم ما تاثیر گذاشته است. من به هیچ وجه موافق نیستم که بازیکنانم در تیم تراکتورسازی استرس داشته اند چون درصورت تحقق این موضوع آنها نمی توانستند صاحب موقعیت های مسلم گلزنی و تک به تک شوند.

وی در خصوص اینکه بازیکنان تیم شهرداری وازجمله سعید دقیقی نباید قبل از بازی های تیم کری خوانی کنند ،گفت: من باید به بازیکنانم یاد بدهم که از کری خوانی دست بردارند و در زمین با عملکرد خود برتری شان را نشان دهند و درون مستطیل سبزبرای حریفان خود کری بخوانند.

مدیر روستا در خاتمه ضمن تشکر از تماشاگران آذربایجانی که در ورزشگاه یادگارامام حاضر شده بودند تاکید کرد: مردم آذربایجان نسبت به هر دو تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز تعصب دارند اما به دلیل قدمت و تاریخی که باشگاه تراکتورسازی دارد روی تیم تراکتورسازی عرق خاصی دارند. من قبل از بازی نیز مطمئن بودم حتی اگر این دیدار با تساوی به پایان می رسید وحتی اگر تراکتورسازی نیز می باخت هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ گونه توهینی ازسوی هواداران حاضردرورزشگاه صورت نمی گرفت.