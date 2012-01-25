220 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در گیلان صادر شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان سرمایه گذاری این تعداد پروانه بهره برداری افزون بر هزار و 400 میلیارد ریال بوده و دوهزار و 635 نفر نیز در این واحدها بصورت مستقیم مشغول بکار شده اند.

وی اظهارداشت: همچنین در این مدت 201 فقره جواز تاسیس صنعتی نیز در استان صادر شده که برآورد میزان سرمایه گذاری این جوازها افزون بر 10 هزار و 80 میلیارد ریال بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با بهره برداری از این واحدها طی یک دوره یک تا سه ساله برای بیش از پنج هزار نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه از صدور 32 فقره مجوز طرح توسعه صنعتی برای واحدهای تولیدی استان در سال جاری خبرداد و افزود: برای بهره برداری از این طرح ها بیش از هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده و با راه اندازی آنها هزار نفر بصورت مستقیم در این واحدها شاغل می شوند.