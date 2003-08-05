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۱۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۰۵

رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا (گزارش نيمه نخست ديدار نهايي)

پيروزي ملي پوشان ايران در برابر ژاپن

پيروزي ملي پوشان ايران در برابر ژاپن

تيم فوتسال كشورمان در آخرين ديدار خود در چارچوب پنجمين دوره پيكارهاي فوتسال قهرماني اسيا در برابر تيم ژاپن قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار مهر از محل سالن 12 هزار نفري ورزشگاه آزادي تهران در اين بازي بازيكنان كشورمان كه از حمايت بيش از 12 هزار تماشاگر پرشور ايراني برخوردار بودند، از همان ابتدا بازي را هجومي آغاز كردند و موفق شدند در دقيقه اول بازي توسط حيدريان به گل دست يابند.

وحيد شمسايي چهار دقيقه بعد گل دوم تيم ايران را به ثمر رساند و همين بازيكن يكد قيقه بعد با به ثمر رساندن گلي ديگر نتيجه را سه بر صفر كرد.

پس از اين گل تيم ايران در لاك دفاعي فرو رفت كه همين مساله موجب شد ژاپني ها از حالت دفاعي خارج و يكي از گلهاي خورده را جبران كنند.  بعد از اين گل بازي حالت متعاد لي را سپري كرد و در پايان وقت اول دو تيم با همين نتيجه راهي رختكن شدند.

در مراسم افتاحيه اين پيكارها پيتر ولاپان دبير كل كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز در سالن 12هزارنفري آزادي، محل برگزاري رقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا حضور داشت.

 

کد مطلب 15173

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