سایه علی دایی روی سر دنیزلی/ پرسپولیس یک تماشاگر هم نداشت!

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران از سری رقابتهای هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در آبادان برگزار شد و با نتیجه 4 بر 2 به سود تیم آبادانی به پایان رسید.

* در ابتدای این بازی علی کریمی کاپیتان پرسپولیس توسط هواداران آبادانی مورد تشویق قرار گرفت.



* صنعت نفت که در این فصل به علت نداشتن دروازبان شش دانگ، گلهای فراوانی دریافت کرده بود در این بازی برای اولین بار از وجود عباس محمدی دروازه بان ابتدای فصل تیم تراکتورسازی تبریز استفاده کرد تا خیالش از دورن دروازه راحت باشد.



* به علت اینکه درب جایگاه ویژه ورزشگاه تختی آبادان به موقع باز نشد تماشاگران در آن نقطه از ورزشگاه تجمع کردند که این امر باعث بروز درگیری های بین تماشاگران شد.



* همانند اغلب بازی های پرسپولیس و استقلال تهران در آبادان، جمعیت فراوانی برای دیدن این بازی به ورزشگاه پیر تختی در بلوار پرویز دهداری آمده بودند به گونه ای که ساعت 13 ورزشگاه تکمیل شده بود.

* ورود افراد بدون بلیت بازهم مثل همیشه در ورزشگاه تختی آبادان دیده شد و اغلب افراد بدون بلیت وارد ورزشگاه شدند این در حالی است که اغلب افرادی که بلیت خریدند به علت تکمیل شدن ورزشگاه امکان ورود به آن را پیدا نکردند.



* در این بازی ورزشگاه تختی آبادان به صورت کامل در اختیار هواداران صنعت نفت بود و همانند بازیهای گذشته هیچ تماشاگری اقدام به تشویق پرسپولیس نکرد.



* در این بازی همانند اغلب بازی های پرسپولیس در لیگ برتر که این تیم نتیجه لازم را کسب نمی کرد علی دایی در ورزشگاه تختی آبادان نیز مورد تشویق قرار گرفت این در حالی است که حتی هوادار پرسپولیس نیز در این بازی حضور نداشت.