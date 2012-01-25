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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

زارع نژاد اعلام کرد:

ثبت نام 27 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد قائم شهر آغاز شد

ثبت نام 27 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد قائم شهر آغاز شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر گفت: ثبت‌نام آزمون کارشناسی ‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد زارع نژاد افزود: داوطلبان باید با مراجعه به سایت www.azmoon.org و دریافت
دفترچه راهنمای ثبت‌نام به صورت اینترنتی نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

وی، رشته های فعال در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهررا2 7رشته اعلام کرد و اظهار داشت: و تصریح کرد:این دانشگاه با دارابودن ساختار علمی ،پژوهشی وآموزشی ممتاز و با سابقه ترین انشگاه بین واحدهای منطقه سه در 27 رشته کارشناسی ارشد ثبت می کند.
 
زارع نژاد گفت: این رشته ها شامل زبان و ادبیات فارسی، مدیریت دولتی، ریاضی محض، هندسه، سیمی، زیست شناسی، مهندسی نساجی، مهندسی کشاورزی، علوم دامی، منابع طبیعی در گرایشهای مختلف است.
 
وی بیان داشت: آزمون کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی، روزهای 21 تا 23 اردیبهشت سال آینده برگزار و نتایج نهایی آن اواخر شهریور ماه اعلام خواهد شد.

 
کد مطلب 1517305

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